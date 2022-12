Especial do Roberto Carlos 2022: data, horário e como assistir

O especial do Roberto Carlos deste ano já tem data para acontecer! O "rei" volta para o tradicional show de Natal, realizado há mais de 40 anos na Globo, e contará com convidados especiais entre cantores, atores e influenciadores digitais.

Qual o horário do especial do Roberto Carlos 2022?

O especial do Roberto Carlos vai ao ar em 23 de dezembro, sexta-feira, às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O show terá duração de 1h25 minutos, sendo encerrado às 23h50.

Como de costume, a apresentação contará com convidados especiais. Neste ano, a dupla sertaneja Maiara e Maraísa, a cantora Maria Bethânia e o grupo Raça Negra sobem ao palco junto com Roberto Carlos.

Outro destaque deste ano é a cantora e atriz Lucy Alves, a Brisa da novela Travessia. A artista faz a sua estreia no especial do Roberto Carlos, cantando duas músicas ao lado do rei: "De Volta pro meu Aconchego" e "Como Vai Você".

Já a dupla Maiara e Maraísa vai apresentar um dos seus maiores sucessos, "Medo Bobo", e a clássica "Eu te amo, te amo, te amo", junto com Roberto. Já o Raça Negra fica com as faixas "É Tarde Demais" e "O portão".

O especial do Roberto Carlos também contará com a presença da atriz Bruna Griphao e os influenciadores John Drops, Vitor diCastro e Patrícia Ramos.

Quais músicas o Roberto Carlos vai cantar?

Além das músicas cantadas pelos convidados especiais, Roberto Carlos deve incluir algumas de suas músicas clássicas no repertório, como fez nos últimos nos.

Não podem faltar na setlist do rei "Emoções", uma de sua músicas mais conhecidas. "Quando eu estou aqui/Eu vivo esse momento lindo", é um dos versos mais famosos do cantor - a faixa foi lançada em 1981 e se tornou um grande sucesso na época. Também deve estar no repertório a música "Como é grande o meu amor por você", além de “Detalhes” e “Outra Vez”.

Também espera-se que o cantor preste uma homenagem a Erasmo Carlos, que morreu neste ano aos 81 anos. Além de amigo de longa data do cantor, o Tremendão foi o artista que mais participou do especial do Roberto Carlos ao longo dos anos.

Quando o especial do Roberto Carlos começou a ser exibido?

O primeiro especial do Roberto Carlos foi ao ar em dezembro de 1974. Desde então, se tornou um grande clássico de Natal, sendo exibido todos os anos.

No entanto, o show deixou de ser exibido algumas vezes. Em 1999, foi a primeira vez desde sua estreia que a apresentação não foi ao ar na Globo. Na ocasião, a esposa do cantor, Maria Rita, faleceu em 19 de dezembro em decorrência de um câncer.

O especial do Roberto Carlos retornou do ano seguinte, se mantendo tradicionalmente às véspera natalinas até 2020, quando sofreu uma nova interrupção devido a pandemia de covid-19 que atingiu o mundo naquele ano. O canal reprisou um show gravado em 2011, em Jerusalém. Em 2019, a emissora já havia optado por não gravar uma nova apresentação e exibiu trechos de shows do cantor em Curitiba, Miami, Nova York, Lisboa, Madri e Londres.

O primeiro show inédito gravado pós-pandemia foi em 2021, intitulado Roberto Carlos: Reencontro. A apresentação, inclusive, foi a última que contou com a presença de Erasmo Carlos. Outros convidados especiais foram Wanderléia, Fafá de Belém, Liah Soares, a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, o casal Sandy e Lucas Lima, além de integrantes do coral Resgate Para A Vida.

O especial do Roberto Carlos completou 40 anos em 2014 e segue como um dos programas mais especiais de fim de ano.

