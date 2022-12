Moretti e Guida se separam em Travessia e declaram guerra um ao outro

Moretti e Guida (Alessandra Negrini) vão se separar nos próximos capítulos de Travessia. A dondoca vai descobrir que o marido abandonou Débora (Grazi Massafera) grávida no passado e não o perdoará. A mãe de Rudá (Guilherme Cabral) prometerá se vingar do mau-caráter, mas ele não deixará com que ela saia tão fácil do casamento.

Como será a separação de Moretti e Guida em Travessia?

A crise entre Moretti (Rodrigo Lombardi) e sua esposa vai se agravar em cenas que vão ao ar a partir de 24 de dezembro, sábado. Isso porque Sara (Isabella Nassar) será convidada por Guida para passar o Natal com a família, após se aproximar deles para tentar descobrir informações sobre o paradeiro de Débora.

Durante o evento, a moça colocará um áudio, para todos ouvirem, gravado pela loira momentos antes de sofrer o acidente que tirou a sua vida. Guida, Rudá e os demais membros da família vão escutar a mãe de Chiara (Jade Picon) exigindo que o amante assumisse a filha do casal. "Pode não atender, pode desligar na minha cara, mas fica sabendo que eu vou chamar a imprensa toda pra assistir eu ser despejada grávida do teu filho! Vou pra debaixo da ponte, mas boto tua cara na mídia, seu cafajeste! É a última chance que eu estou te dando pra resolver na paz. Moretti, eu não estou brincando. Você vai me dar esse apartamento, sim, por bem ou por mal. Eu não fiz esse filho sozinha!", diz Débora na gravação.

O áudio cairá como uma bomba para Guida, que já estava insatisfeita com o marido após descobrir que ele beijou Leonor (Vanessa Giácomo). A mulher sairá de casa atordoada ao descobrir que o marido abandonou um filho no passado e estará disposta a se vingar de Moretti.

O mau-caráter vai tentar ir atrás da esposa, mas será impedido por Stenio (Alexandre Nero). Ele confessa para o advogado que não pode deixar Guida sair do casamento dessa forma, pois a envolveu em muitos de seus negócios escusos.

A guerra entre Moretti e Guida começa a partir do capítulo que será exibido em 27 de dezembro, terça-feira. A madame descobrirá que o marido colocou casas e as ações de empresas em seu nome, e o ameaçará dizendo que irá vender tudo para Guerra (Humberto Martins).

Para impedir Guida, o vilão dirá que ela herdará um dívida sozinha caso se separe dele. Cotinha (Ana Lúcia Torre) aconselhará a sobrinha a procurar um advogado para enfrentar Moretti.

Guida vandaliza casa de Moretti

A situação entre Moretti e Guida não irá se apaziguar tão cedo. No capítulo de 28 de dezembro, quarta-feira, sobrará para Helô (Giovanna Antonelli) apartar uma nova briga entre o casal. A advogada dirá para a prima esfriar a cabeça, e prometerá indicar um advogado para ela.

Mas Guida não se dará por vencida tão cedo. Ela será alertada por Rudá que Moretti promete doar seus itens e começará a se vingar contra o vilão, vandalizando a casa dele. Ela também passará com seu carro por cima do portão da casa de seu ex.

A dondoca prometerá a Leonor que continuará infernizando a vida do empresário, mas será repreendida por ela. Guida ainda vai esvaziar o pneu do ex-marido e pedir ao mecânico para fechar a água da casa dele.

Os conflitos entre Moretti e Guida continuam nas próximas duas semanas. O empresário também terá problemas com a volta de Sara, que continuará indo atrás do empresário e de Guerra para tentar encontrar informações sobre o paradeiro de Débora.

O empresário até tentará dizer que a filha de Débora não é sua, mas o áudio gravado pela loira e obtido por Sara provará o contrário.