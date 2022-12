Especial Roberto Carlos na Globo: como assistir a reprise de graça

O especial Roberto Carlos é um tradicional show exibido na TV Globo desde os anos 70 e para os fãs do rei há uma boa notícia: há reprises dos shows disponíveis online pelo Globoplay. Veja como assistir.

Como assistir a reprise do Especial Roberto Carlos?

O show completo do especial de 2o21 do Roberto Carlos está disponível no Globoplay e não exige nenhuma assinatura para ser assistido. A única obrigatoriedade é que o usuário tenha uma conta gratuita no streaming.

Para criar sua conta gratuita é só acessar a plataforma no endereço https://globoplay.globo.com/ e clicar e "entrar". Depois siga com "cadastre-se". Então será necessário informar o nome completo, localização, e-mail, entre outros dados, que logo em seguida o acesso será liberado para os conteúdos grátis.

O catálogo do do Globoplay na versão paga apresenta os especiais de 1977, 1978, 1979, 1983, 1985, 1986, 1994, 1995, 2009, além do ano de 2o21.

Neste caso, para ter acesso é necessário ser assinante do pacote Globoplay + Canais ao Vivo. O plano custa R$ 49,90 ao mês ou 12x de R$ 42,90, o que no total resulta no valor de R$ 514,80. Ao assiná-lo, você também ganha 6 meses de Deezer Premium, mais 3 meses de Apple TV+.

História do especial da Globo

O tradicional especial de Roberto Carlos foi ao ar pela primeira vez no dia 25 de dezembro de 1974. A comemoração foi especial de natal e mais tarde acabou se tornando uma das marcas de fim de ano da TV Globo.

No ano de estreia do especial, a direção foi de Augusto César Vannucci, que dirigiu o projeto por 7 anos seguidos. Depois, ele cedeu seu lugar para Guga Oliveira (1982), Maurício Tavares (1983), Aloysio Legey (1984), entre outros diretores, e só voltou a ficar a frente do projeto novamente em 1985. Ele trabalhou também nas edições de 1986, 1988, 1989, 1990 e pela última vez em 1991.

Neste primeiro programa especial, Roberto Carlos cantou 22 músicas, entre algumas clássicas como O Calhambeque e Eu Quero Apenas. Ao longo dos anos, muitos convidados fizeram parte do projeto, como o saudoso Erasmo Carlos, amigo próximo de Roberto, Sílvio Caldas, Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Wanderléa, Gal Costa, Djavan, entre muitos outros.

Depois de mais de 10 anos de gravação anual, o especial de 1987 foi o primeiro vendido pela TV Globo para o exterior. O show foi parar em mais de 20 países, como Angola, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia Canadá, Portugal, entre outros.

Apenas dois anos não contaram com a gravação do especial Roberto Carlos, 1999, quando a terceira esposa do músico faleceu, Maria Rita, e em 2020, por conta da pandemia do covid-19.

