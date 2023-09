Agatha matou Evandro e é mãe de Helio? Os segredos de Terra e Paixão

A suposta bondade de Agatha (Eliane Giardini) não durou muito e logo a mulher começou a mostrar a verdadeiro índole para o público. Entre os personagens de Terra e Paixão, vários ainda acreditam na inocência dela, como Caio (Cauã Reymond) e Antônio (Tony Ramos), mas também existem os desconfiados, como Jussara (Tatiana Tiburcio) e Jonatas (Paulo Lessa). Em breve, Irene (Gloria Pires) fará uma investigação sobre o passado da rival e mais revelações chocantes sobre a mau-caráter vão vir a tona.

O que Agatha fez em Terra e Paixão

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene vai descobrir que Agatha matou Evandro (Rafael Cardoso), o médico com quem ela fugiu de Nova Primavera quando forjou a própria morte, segundo apuração da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo. A atual esposa de Antônio colocará o advogado Silvério (Samir Murad) para investigar o passado da inimiga e ele botará as mãos no inquérito da morte do amante de Agatha.

Silvério explicará para Irene que Agatha empurrou Evandro do prédio em que ele morava e que o irmão dele viu tudo, por isso ela foi presa e ficou atrás das grades por duas décadas. Será explicado na trama que a esta altura Agatha e Evandro já estavam separados, mas ela precisava de dinheiro, por isso correu atrás dele. Porém, uma briga entre o ex-casal a tirou do sério e o crime foi cometido. Ou seja, toda a história que a mulher contou sobre ter sido presa injustamente, é mentira.

Além disso, o advogado vai descobrir que Agatha teve um filho com Evandro. Irene contará sobre o terceiro herdeiro para o marido, que tirará satisfações com a primeira esposa. Agatha confessará que teve um outro bebê depois que deixou o Mato Grosso do Sul, mas dirá que não tem contato com o rapaz, que foi morar ainda menino na Europa e não quer saber dela por culpá-la pela morte do pai.

Ainda segundo a jornalista do O Globo, um ator já está cotado para o papel do terceiro filho de Agatha, mas seu nome ainda é mantido em sigilo pela emissora. Já entre o público, a teoria mais forte até agora é que este outro herdeiro de Agatha é ninguém mais, ninguém menos que Helio (Rafa Vitti), engenheiro que chegou na cidade de Nova Primavera pouco antes de Agatha.

Fãs da novela estranharam o envolvimento do rapaz no sequestro de Agatha alguns capítulos atrás e também repararam que ele saiu do mesmo estado da mãe de Caio, o Rio de Janeiro. Há quem acredite que Hélio faz parte dos planos da personagem de Eliane Giardini para conseguir dinheiro com os La Selva. A mulher vai começar a encher os bolsos com mesadas que receberá do ex-marido e também de Caio.

Porém, se Hélio for mesmo o filho de Agatha, os planos da dupla podem esbarrar no romance do rapaz com Petra (Debora Ozório). O engenheiro ficou encantado com a caçula dos La Selva ao chegar na cidade e aparentemente gosta dela de verdade. Com isso, pode ser que se sinta culpado de participar dos planos da personagem de Eliane Giardini.

Agatha vai morrer na novela?

Agatha tem movimentado a trama de Terra e Paixão desde que saiu da cadeia e promete ainda causar muito na novela de Walcyr Carrasco. Enquanto acompanha toda a confusão, o público deve ter cuidado ao se afeiçoar com a personagem, que pode ter um desfecho trágico. Em papo com o site oficial da TV Globo, a atriz Eliane Giardini disse agora no final de agosto que a melhor alternativa é não se apegar a vilã, que pode morrer a qualquer momento. "É bem possível que aconteça", afirmou.

Mesmo que Agatha possa morrer na novela Terra e Paixão, essa possível reviravolta da trama deve demorar para acontecer. O folhetim vai ficar no ar até janeiro, o que garantirá ainda muitas novidades na trama. Além disso, desde que a mãe de Caio retornou, sua trajetória tem chamado a atenção do público e afetado positivamente a audiência. Por isso, ela deve ser mantida por mais tempo na história.

Quem sabe se Walcyr Carrasco estiver preparando uma morte para a personagem ela só ocorra na reta final da trama, seja por consequência de seus atos e planos ambiciosos, ou até mesmo uma possível redenção.

