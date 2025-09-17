Filho de Giuliana e Matteo morre em Terra Nostra?
Relembre o que acontece com criança
Giuliana descobriu que está grávida de Matteo e terá a criança na casa dos Magliano. Mas o nascimento do filho se tornará um pesado para a jovem italiana, que será avisada por Janete que a criança nasceu sem vida. Desolada, a moça irá embora da casa em busca da verdade na novela Terra Nostra.
O que acontece com o filho de Giuliana em Terra Nostra?
Antes de dar à luz, a bela italiana vai se casar com Marco Antônio, contra a vontade de Janete, que armará um plano contra a nora. A megera fará o parto com ajuda de Mariana e, ao perceber que Giuliana dormiu de exaustão durante o parto, mandará a funcionária sumir com a criança.
A mãe de Marco Antônio dirá que não quer que um bastardo (filho com Matteo) seja herdeiro da família e, por isso, a criança terá que desaparecer. Em um primeiro momento, a governanta resiste ao pedido, mas acaba obedecendo à patroa e leva o recém-nascido para a Santa Casa, para ser cuidado pelas freiras.
Ao acordar, a italiana pede para ver o filho, mas Janete dirá que o bebê nasceu morto, com o cordão umbilical enrolado. Mais adiante, Mariana vai revelar que deixou o filho de Giuliana na Santa Casa de Misericórdia, mas que o bebê já estava com outra família. Em uma série de reviravoltas, Giuliana é enganada com um filho falso nomeado como Francesquinho e o abandona na casa de Francesco ao descobrir a verdade.
A mocinha passará boa parte da história atrás do filho nos orfanatos da cidade. Na trama, o hoje galã Nicolas Prattes interpreta o filho do casal: Francesquinho. O reencontro entre mãe e filho acontece apenas no último capítulo da novela.