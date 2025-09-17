Cinema & TV

Filho de Giuliana e Matteo morre em Terra Nostra?

Relembre o que acontece com criança

Escrito por Anny Malagolini

Giuliana descobriu que está grávida de Matteo e terá a criança na casa dos Magliano. Mas o nascimento do filho se tornará um pesado para a jovem italiana, que será avisada por Janete que a criança nasceu sem vida. Desolada, a moça irá embora da casa em busca da verdade na novela Terra Nostra.

O que acontece com o filho de Giuliana em Terra Nostra?

Antes de dar à luz, a bela italiana vai se casar com Marco Antônio, contra a vontade de Janete, que armará um plano contra a nora. A megera fará o parto com ajuda de Mariana e, ao perceber que Giuliana dormiu de exaustão durante o parto, mandará a funcionária sumir com a criança.

A mãe de Marco Antônio dirá que não quer que um bastardo (filho com Matteo) seja herdeiro da família e, por isso, a criança terá que desaparecer. Em um primeiro momento, a governanta resiste ao pedido, mas acaba obedecendo à patroa e leva o recém-nascido para a Santa Casa, para ser cuidado pelas freiras.

Ao acordar, a italiana pede para ver o filho, mas Janete dirá que o bebê nasceu morto, com o cordão umbilical enrolado. Mais adiante, Mariana vai revelar que deixou o filho de Giuliana na Santa Casa de Misericórdia, mas que o bebê já estava com outra família. Em uma série de reviravoltas, Giuliana é enganada com um filho falso nomeado como Francesquinho e o abandona na casa de Francesco ao descobrir a verdade.

A mocinha passará boa parte da história atrás do filho nos orfanatos da cidade. Na trama, o hoje galã Nicolas Prattes interpreta o filho do casal: Francesquinho. O reencontro entre mãe e filho acontece apenas no último capítulo da novela.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Qual a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo após A Viagem?

Tela Quente hoje exibe o filme Seguindo em Frente

Marco Aurélio morre em Vale Tudo?

Domingo Maior hoje vai passar filme Rua Cloverfield

Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 15 a 19 de setembro

Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Uncharted – Fora do Mapa

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes