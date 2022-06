Quando passou A Favorita pela primeira vez? Trama tem 14 anos

Quando passou A Favorita pela primeira vez nas telinhas da TV Globo, o Brasil ainda não havia sediado a copa do mundo que nos rendeu o 7 x 1, Larissa Manoela ainda não havia feito sua estreia nas telinhas, e muita coisa era diferente no país. Já faz mais de uma década que o folhetim de João Emanuel Carneiro fez sua estreia e desde então a novela nunca havia retornado como reprise. Agora no Vale a Pena Ver de Novo, o público revê pela primeira vez a rivalidade de Flora e Donatela.

2008 foi quando passou A Favorita pela primeira vez na Globo

Em 2008 foi quando passou A Favorita pela primeira vez na Globo. A novela A Favorita passou na televisão de 2 de junho de 2008 a 16 de janeiro de 2009. O folhetim foi exibido na faixa das 21h, o horário nobre do canal, e teve no total 197 capítulos. O retorno às telinhas da emissora aconteceu pouco antes da produção completar 14 anos desde sua estreia, no dia 16 de maio de 2022.

Uma das mais pedidas pelos noveleiros nas redes sociais, A Favorita já foi cotada algumas vezes como possível reprise da TV Globo e também o canal Viva, do Grupo Globo, mas até então o folhetim de João Emanuel Carneiro não havia cruzado a linha de chegada. Para a alegria de muitos, a hora da novela voltar a brilhar finalmente aconteceu.

Na época quando passou A Favorita pela primeira vez, a novela fez sucesso. Segundo a Folha de São Paulo, o folhetim chegou a bater os 40 pontos de audiência em alguns de seus capítulos, como o episódio em que Donatela arrisca a própria vida para salvar uma criança de um atropelamento.

Com um Vale a Pena Ver de Novo reformulado – que agora só exibe produções da faixa das 21h – A Favorita apareceu em 2022 para substituir o sucesso O Clone nas tardes da Globo. De acordo com o Na Telinha, nos bastidores da emissora, a escolha de A Favorita para a faixa de horário foi devido ao tamanho dos capítulos da novela e envolvimento do autor João Emanuel Carneiro em uma das próximas produções do canal, além é claro, do ineditismo da trama, já que a produção nunca foi reprisada.

Apesar de quando passou a Favorita pela primeira vez a novela ganhou quase 200 capítulos, o tempo de tela de cada um desses episódios é um pouco menor de outras produções da faixa de horário. O que no geral, facilita a reprise no Vale a Pena Ver de Novo, que tem pouco tempo na programação diário do canal. O portal ainda disse que a emissora queria ver A Favorita já estabelecida na faixa de horário até o começo da Copa do Mundo 2022, em novembro.

Já a necessidade de o nome de João Emanuel Carneiro chamar a atenção do público é por conta do autor estar a frente de Olho por Olho, novela que antes estava cotada para a faixa das 21h e agora será exclusiva Globoplay. Dependendo do sucesso de A Favorita nas tardes da Globo, a estreia do folhetim inédito – ainda sem data – poderia até ser antecipado.

Reviravolta na trama deve mostrada em julho na reprise

O grande momento da novela em que é mostrado ao público que a verdadeira vilã da trama é Flora e não Donatela, aconteceu no capítulo 56 de quando passou A Favorita pela primeira Vez na Globo. Esta marcante cena ainda não foi exibida na reprise de 2022, mas também não está longe.

Se a emissora manter o ritmo de cortes pequenos na trama, o momento deve chegar às telinhas por volta do final do mês de julho. Caso a história da reprise ande muito rápido e grandes cortes sejam feitos, a reviravolta será mostrada antes no Vale a Pena Ver de Novo.

Acompanhe as notícias do DCI no Google News

Relembre a trama principal da novela que em 2008 foi quando passou A Favorita pela primeira vez na Globo

Curiosidades

A figurinista que trabalhou nas roupas dos personagens foi Marie Salles, também responsável pelos figurinos da atual novela das 21h: o remake de Pantanal. A funcionário da Rede Globo está na emissora desde os anos 1990, quando trabalhou pela primeira vez em uma novela, a clássica O Rei do Gado (1996).

Além disso, para quem gosta de uma curiosidade. Você sabia que o ator Jackson Antunes chegou a ser agredido na rua quando passou A Favorita pela primeira vez? Ao interpretar Leonardo, um homem ruim que cometia violência doméstica na trama, o ator acabou despertando a ira de telespectadores que não souberam separar ficção da realidade. O famoso precisou passar três dias internado em um hospital após a agressão.

Para quem se pergunta de onde vieram algumas cenas da novela, a produção gravou momentos no Vale do Anhangabaú, a Praça da Sé, no Parque do Ibirapuera, na Penitenciária Feminina Sant’Ana, na Universidade de São Paulo (USP), no Teatro Municipal no viaduto Santa Efigênia e no Brás, entre outros.

Leia também

Final de Silveirinha em A Favorita tem redenção e vingança contra Flora

Lara é filha de quem em A Favorita? Jovem descobre não ser herdeira