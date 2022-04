Final de Tadeu em Pantanal: o que acontece com o filho de Filó

Um dos personagens centrais da segunda fase de Pantanal, Tadeu sonha em ser reconhecido como filho de José Leôncio e quem sabe se tornar um grande peão, como foi Joventino – o Velho do Rio. Será que o filho de Filó ganhará o reconhecimento que sempre quis do padrinho? Conheça o final de Tadeu em Pantanal.

Qual o final de Tadeu em Pantanal?

Depois de ter um romance com Guta que não foi a lugar e passar a trama atrás do reconhecimento do pai, o final de Tadeu em Pantanal será feliz – pelo foi o que aconteceu na versão original da história.

Em 1990, o peão se casou com Zefa, personagem que entra na segunda fase para trabalhar na casa de Tenório.

Além disso, a verdade sobre a paternidade do rapaz vem à tona e é revelado que ele não é filho de José Leôncio. Porém, o fazendeiro não desfaz os laços que tem com o rapaz, que herda lugar na administração das terras do criador de gado e se torna braço direito de Jove nos negócios da família Leôncio.

União com Zefa

Depois de negar algumas vezes a subida até o altar, Tadeu cede aos desejos da amada e tem uma cerimônia de casamento com Zefa. Os dois dividem os holofotes com José Leôncio e Filó e Guta e Marcelo, que se casam no mesmo dia. No casamento coletivo, os três casais trocam alianças ao mesmo tempo e depois curtem a festa na fazenda da família.

Para quem não sabe quem é Zefa, já que a personagem ainda não deu as caras no remake da TV Globo, a mulher é contratada na fazenda de Tenório para cuidar da casa. Ela passa a ser cúmplice nos planos de Guta e Maria Bruaca, que escondem segredos do vilão.

Na versão de 1990 da TV Manchete, a personagem foi interpretada pela atriz Giovanna Gold, que na época tinha 26 anos de idade. Em 2022, o papel passou para Paula Barbosa, de 35 anos, neta de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original da novela. Agora, o folhetim tem texto adaptado por Bruno Luperi, também neto de Benedito.

Sucessão de José Leôncio

Além do casamento, outro momento que marca o desfecho de Tadeu no final da novela Pantanal é a morte de José Leôncio. O fazendeiro morre em sua cama, pouco depois do casamento com Filó, a administração das terras do fazendeiro vai parar nas mãos de seu filho mais novo, Jove, que passa a contar com a ajuda de Tadeu e José Lucas de Nada para cuidar de tudo.

Antes do desfecho do folhetim e a morte do patriarca, Tadeu faz as pazes com o passado. Ele descobre que não é filho biológico de José Leôncio e foge de casa, porém, depois de uma conversa franca com o velho do rio, resolve retornar. O rapaz reflete sobre amor e família durante o papo com o guardião e o velho do rio diz para Tadeu que o considera seu neto como a nenhum outro, apesar de não dividirem o mesmo DNA, o que conforta o jovem.

Pouco depois, Tadeu abraça José Leôncio no reencontro e explica que sabe que não partilha do mesmo sangue que o fazendeiro, mas que ele é o único pai que conheceu durante toda a sua vida. José Leôncio se emociona com o momento e afirma que considera Tadeu como um de seus herdeiros, assim como Jove e Zé Lucas, que são filhos biológicos do peão.

Quem é o verdadeiro pai de Tadeu?

Filó não conta até o final da novela Pantanal quem é o verdadeiro pai de Tadeu, a identidade do homem é uma incógnita do começo ao fim da trama. Na versão original da TV Manchete, Tadeu descobriu que não era filho de José Leôncio quando escutou uma conversa entre Filó e o fazendeiro.

A mentira de Filó para José Leôncio aconteceu na primeira fase da novela, quando Tadeu ainda era um menino. A mulher comentou que seu filho era herdeiro de José Leôncio enquanto ele sofria por ter perdido Jove, que foi levado pela mãe para o Rio de Janeiro. Apesar de acreditar por grande parte da novela que Tadeu é seu filho, José Leôncio não reconhece o rapaz de verdade, que é obrigado a chamá-lo de “padrinho” na frente dos outros peões.

Tadeu buscou a aprovação de José Leôncio durante toda sua vida:

Tadeu na novela Pantanal de 1990 e 2022

Na versão de 1990 da novela Pantanal, Tadeu foi interpretado por Marcos Palmeira, que agora é a versão mais velha de José Leôncio no remake. Assim, o ator passou do papel de filho para o de pai – Em ambas as versões, ele só aparece a partir da segunda fase.

Já Tadeu ficou nas mãos de José Loreto em 2022, o ator contou para a imprensa pouco antes da estreia do remake que somou muitos momentos de interação com Palmeira durante as gravações do folhetim da TV Globo e que aprendeu muito com o veterano. Apesar da convivência no set, Marcos Palmeira revelou que deu poucas dicas sobre como Loreto deveria interpretar Tadeu, para que o jovem criasse sua própria versão do personagem.

Antes de José Loreto, Tadeu foi interpretado pelos atores mirins Lucas Oliveira dos Santos e Gustavo Corasini, que estiveram na pele do filho de Filó durante a fase da infância, ao longo da primeira fase da novela.

