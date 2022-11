Fogaça saiu do Masterchef? Famoso não participou de 1º episódio

Fogaça saiu do Masterchef? Entenda o motivo da falta do jurado na estreia do Masterchef+ - Foto: Reprodução/Band

A nova temporada do reality show de culinária da Band, o inédito Masterchef+, começou no dia 15 de novembro, mas a ausência de um dos jurados chamou a atenção do público. Após a despedida de Paola, Fogaça saiu do Masterchef? A Band explicou porque o chef não apareceu.

Fogaça saiu do Masterchef ou não?

Quem ficou preocupado e se perguntou se Fogaça saiu do Masterchef pode ficar tranquilo: o chef de cozinha permanece no programa de culinária. A Band explicou em seu site oficial que o cozinheiro ficou de fora da estreia do Masterchef+ por motivo de saúde, mas que estará presente nos demais programas da edição.

Não foi revelado detalhes da doença que atingiu Fogaça para o afastamento, mas a declaração da emissora afirmou: "na próxima semana ele estará de volta a todo vapor".

É possível confirmar que o jurado aparecerá durante a temporada por causa das chamadas do programa. No início da temporada, foi exibido um compilado com diversos momentos que marcarão a nova edição do programa e Fogaça aparece nas imagens.

Para substituir o jurado na estreia da nova temporada do reality show culinário, três chefs veteranos renomados foram chamados: Mara Salles, Benny Novak e Renata Braune.

O primeiro episódio contou com uma série de avaliações. Os aspirantes a participantes levavam um prato para ser avaliado pelos jurados e precisavam de dois "sim" para continuar na competição. A cada rodada, o lugar de Fogaça era ocupado por um dos chefs convidados.

Qual o prêmio do Masterchef+?

Nesta nova temporada do programa o prêmio será menor do que em outras versões do reality, o vencedor desta competição levará para casa R$ 15 mil e o troféu de campeão. Em comparação, a edição mais recente do Masterchef, o Profissionais 2022, o campeão Diego recebeu R$ 300 mil, entre outros prêmios.

O Masterchef+ é uma versão inédita do reality show no Brasil, pois traz apenas participantes da terceira idade. Os competidores tem entre 60 e 80 anos.

Participantes do Masterchef+

A temporada começou com 20 candidatos a participantes da temporada. Na série de avaliações que foram feitas ao longo do episódio de estreia, 8 participantes conquistaram vaga no elenco da edição. Já 12 competidores retornaram para casa.

Os participantes que conseguiram vaga na temporada são:

Astro - 80 anos, Caraguatatuba, do lar

Beth - 70 anos, São José do Almeida (MG), artista

Glaci - 63 anos, Curitiba (PR), psicóloga

Helena - 67 anos, Araguari (MG), professora

Nadja - 62 anos, Maceió (AL), química

Ney - 60 anos, Belém (PA), educador físico

Pietro - 70 anos, Colletorto (Itália), aposentado

Sérgio - 61 anos, São Paulo (SP), Executivo

Participantes que não conseguiram vaga no 1º episódio:

Antônio - 64 anos, Rio de Janeiro (RJ), administrador

Cecília - 80 anos, São Paulo (SP), aposentada

Degivaldo - 64 anos, Guarulhos (SP), fisioterapeuta e modelo

Flávio - 68 anos, São Paulo (SP), gerente de oficina

Gilda - 61 anos, Londrina (PR), caseira

Ivone - 73 anos, Rio de Janeiro (RJ), médica

Laura - 64 anos, São Paulo (SP), química

Maria Elena - 70 anos, Santa Anastácia (SP), aposentada

Maria Luiza - 63 anos, Araguari (MG), publicitária

Marivoni - 65 anos, Cascavel (PR), bancária

Paulo - 68 anos, São Paulo (SP), ator

Roberto - 64 anos, São Paulo (SP), psiquiatra

