Final do Masterchef Profissionais 2022: finalistas e horário

A aguardada final do Masterchef Profissionais de 2022 está batendo na porta dos finalistas e restam apenas dois participantes na briga pelo cobiçado título de campeão, Thalyta e Diego. Em uma temporada curta, o reality show culinário da Band contou com apenas 12 competidores e chega ao fim nesta terça-feira, 8 de novembro.

Quem está na final do Masterchef Profissionais 2022?

Thalyta e Diego estão na final do Masterchef Profissionais 2022. A dupla se deu bem na semifinal do programa (1/11) e conquistou vaga no último episódio da temporada, enquanto Wilson foi eliminado.

Diego começou bem no programa e foi um dos destaques positivos do primeiro episódio, o que lhe deu vantagem logo nos primeiros momentos do jogo. Ao longo da competição, ele teve altos e baixos, ganhou disputas, mas também ficou entre os piores da noite e quase foi eliminado.

Logo no começo da competição, ele ganhou um rival, Wilson. Os dois se destacaram nas primeiras provas e pouco depois começaram a se desafiar. Diego chegou a declarar no programa que a rivalidade saudável entre eles era bom para seu jogo, pois o motivava. Wilson durou até a reta final do reality show, mas foi eliminado na semifinal.

Já Thalyta começou a temporada no susto. A cozinheira ficou entre os piores da segunda prova do primeiro episódio e por isso precisou competir em uma nova disputa, que exigia replicar pratos da chef Helena Rizzo em um serviço que serviria diversos influenciadores digitais. O resultado foi desastroso e todos foram criticados, mas Thalyta conseguiu se manter no jogo e Thyago foi o eliminado da vez.

Depois disso, Thalyta cresceu no jogo e conquistou vitórias individuais que a colocaram como uma das favoritas ao prêmio. A jovem criou grande amizade com Ananda e Enzo, que foram eliminados na reta final do jogo. Na semifinal, se deu bem e conquistou vaga na grande final do Masterchef, que compete contra Diego.

Qual é o prêmio do Masterchef Profissionais 2022?

Quem vencer a final do Masterchef Profissionais 2022 vai levar para casa R$ 300 mil reais, 20 produtos de cozinha da marca patrocinadora do programa Britania, um home bar completo e um curso de mixologia da Johnny Walker, além de um carro SUV okm da Mitsubishi, além do troféu de campeão.

No site oficial da Band, uma enquete foi publicada para descobrir quem o público quer como campeão. Thalyta está na frente com 79% dos votos. Diego aparece com apenas 21% do favoritismo do público.

No entanto, a enquete não afeta o programa, pois os chefs Helena Rizzo, Érick Jacquin e Henrique Fogaça são os responsáveis pela escolha do campeão.

Quem saiu ao longo do jogo

Claudinha: eliminada na primeira prova do episódio 1

Luciane: eliminada na segunda prova do episódio 1

Thyago: eliminado na terceira e última prova do episódio 1

Marcelus: eliminado no episódio 2

Ellen: eliminada no episódio 3

Hichel: eliminado no episódio 4

Marília: eliminada no episódio 5

Enzo: eliminado no episódio 6

Ananda: eliminada no episódio 7

Wilson: eliminado na semifinal, episódio 8

Quando é a final? Horário e data

A final do Masterchef será exibida nesta terça-feira, dia 8 de novembro de 2022, a partir das 22h45. De acordo com a programação oficial da Band, o reality show culinário começa logo após a exibição da novela Valor da Vida.

Depois da disputa entre Thalyta e Diego na grande final do Masterchef Profissionais 2022, a programação segue com o Jornal da Noite, a partir das 00h45.

Como assistir

A final do Masterchef Profissionais 2022 pode ser assistida ao vivo e de graça pelo canal da Band de qualquer aparelho de TV. Porém, para quem não consegue utilizar essa opção por não ter acesso a um aparelho de televisão, será possível assistir pela transmissão simultânea da BandPlay ou band.com.br seja pelo celular, computador ou outro dispositivo.

Para assistir pelo aplicativo ou site da BandPlay, plataforma do canal:

1 - Acesse https://bandplay.com/home ou procure pela Bandplay na loja de aplicativos do seu celular

2 - Depois, vá em "entrar" e em seguida clique em "criar conta"

3 - Informe nome completo, e-mail, senha, data de nascimento, gênero, país e estado

4- Clique em "Eu li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade"

5 - Para concluir, clique em "cadastrar"

6 - Depois, vá no botão ao vivo e pronto!

Pelo portal da band.com.br

1 - Acesse o link https://www.band.uol.com.br/

2 - Vá na aba superior "ao vivo" no horário da final do Masterchef e pronto

Nesta opção não é necessário ter nenhum cadastro, é só clicar na aba e aguardar que uma nova página irá abrir com o ao vivo do canal.

Youtube

Caso prefira assistir a qualquer hora, a Band disponibiliza os episódios do Masterchef no Youtube gratuitamente. No entanto, a transmissão não é ao vivo. Os episódios só são adicionados na plataforma depois da exibição na televisão, geralmente no dia seguinte.

Assista a semifinal da temporada no canal do programa no Youtube e já se prepare para a final:

