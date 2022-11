Diego x Thalita: quem ganhou o Masterchef Profissionais 2022?

A aguardada final da quarta temporada do Masterchef Profissionais foi realizada na noite de terça-feira, 8 de novembro, e quem ganhou o Masterchef foi Diego. O cozinheiro duelou contra Thalyta, que ficou com a coroa de vice-campeã da edição de 2022.

Quem ganhou o Masterchef Profissionais 2022: Diego é campeão

Quem ganhou o Masterchef Profissionais 2022 foi Diego, paulista de 41 anos de idade. O participante entregou um menu que tinha referências a países que falam a língua portuguesa, por isso trazia em seus pratos inspirações que partiam do Brasil, Angola e Portugal.

O menu de Diego contou com ingredientes como carne de onça, bacalhau com natas, arroz de pato, rabanada, entre outros. A entrada de Diego foi classificada por Jacquin como "ousada e gostosa". O prato principal também foi elogiado e Fogaça disse que o resultado era um trabalho simples, saboroso e equilibrado.

O campeão levou para casa o cobiçado troféu do programa, R$ 300 mil, produtos de cozinha de uma das marcas patrocinadoras do programa, um home bar completo e um curso de mixologia da Johnny Walker e um carro SUV.

Diego já tem alguns restaurantes sob seu nome e recentemente inaugurou mais um estabelecimento, o La Crosta, de cozinha italiana moderna. Ao longo da carreira, o campeão passou por restaurantes com estrela Michelin e trabalhou ao lado de nomes famosos da gastronomia como Carla Pernambuco, Alex Atala, Gordon Ramsay e Sergio Arno.

Já Thalyta, que ficou com o segundo lugar, preparou pratos bem diferentes do adversário. A cozinheira representou o solo, a terra e até flores. Fogaça disse que o ponto da beterraba na entrada de Thalyta era "perfeito".

A semifinal do programa foi realizada na semana passada e colocou Wilson no terceiro lugar da temporada. Completando o Top 5 da temporada aparecem Ananda, no quarto lugar, e Enzo na quinta posição.

Quem ganhou o Masterchef Profissionais até hoje

1ª edição: Dayse

2ª edição: Pablo

3ª edição: Rafael

4ª edição: Diego

Assista a grande final do Masterchef Profissionais 2022:

Quando estreia a nova temporada de Masterchef?

Para quem conferiu quem ganhou o Masterchef Profissionais 2022 e já está com saudade da competição culinária, uma boa notícia: uma temporada inédita será exibida a partir da próxima terça-feira, dia 15 de novembro. O Masterchef+ chegará às telinhas da Band a partir das 22h45 e trará apenas participantes acima dos 60 anos de idade.

A temporada é especial e é realizada pela primeira vez pelo reality show culinário da Band. Até agora, o público acompanhou uma edição kids, as versões de amadores e as dos profissionais.

De acordo com o site oficial da Band, a versão de Masterchef da terceira idade nem começou e já está confirmada para 2023 e com inscrições abertas no site oficial do programa. Esta versão também se dividirá entre uma temporada só de amadores e outra com profissionais.

Inscrições

Para se inscrever para a nova temporada do reality show, seja para o Masterchef amadores, Masterchef profissionais ou Masterchef+, acesse o link https://inscricao.band.uol.com.br/

Depois clique na versão do Masterchef para qual enviará sua inscrição. Em seguida, faça login. Caso não tenha, clique em "cadastre-se" e informe nome completo, e-mail, senha e data de nascimento.

Preencha sua ficha de inscrição e boa sorte!

