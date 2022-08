Futebol: qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo? (28/08)

Tem muito futebol neste domingo, 28 de agosto, entre as divisões do Brasileirão! O torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje para acompanhar todos os lances. A emissora carioca exibe três partidas entre diferentes divisões logo após o programa Pipoca da Ivete, a partir das 16h (horário de Brasília), em todos os estados. Confira a seguir a programação.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai passar três jogos de futebol hoje, domingo em 28 de agosto de 2022. Os confrontos são válidos por diferentes rodadas e divisões alternadas do Campeonato Brasileiro, pela reta final da temporada. Mas afinal, qual jogo vai passar na Globo hoje?

Pela 24ª rodada do Brasileirão na Série A, o clássico entre América Mineiro e Atlético Mineiro apresenta duas grandes equipes que disputam na parte de cima da classificação. O Coelho busca os três pontos para ficar próximo do G4, enquanto o Galo tem o objetivo de brigar pelo título. A Globo transmite somente para o estado de MG, com narração de Rogério Corrêa e comentários de Henrique Fernandes e Fábio Junior.

Também pela rodada do Brasileirão, São Paulo e Fortaleza disputam os três pontos neste domingo. Dois pontos separam os times na tabela de classificação, dando a oportunidade de alcançarem a parte de cima da tabela. A partida vai passar nos estados de SP, CE, PB, MT, MS, TO, GO, PR, SC e RS com Cléber Machado, Caio Ribeiro, Richarlyson e Paulo César de Oliveira.

Por fim, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão, Bahia e Vasco disputam a vice-liderança na rodada neste domingo em partida que promete grandes emoções no campo. O jogo será exibido para os estados de RJ, BA, PE, AC, AP, RO, RR, PA, PI, AM, MA, SE, RN, AL, ES, DF e Juiz de Fora com narração de Gustavo Villani e comentários de Junior, Roger Flores e Sálvio Spinola.

São Paulo x Fortaleza – Brasileirão Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: TV Globo (SP, CE, PB, MT, MS, TO, GO, PR, SC e RS) e Premiere

América MG x Atlético MG – Brasileirão Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: TV Globo (MG) e Premiere

Bahia x Vasco – Brasileirão Série B

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Onde assistir: TV Globo (RJ, BA, PE, AC, AP, RO, RR, PA, PI, AM, MA, SE, RN, AL, ES, DF e Juiz de Fora), SporTV e Premiere

Como assistir Globo pelo celular hoje?

Além de assistir o canal da Globo pela TV, o torcedor também tem a possibilidade de acompanhar o jogo de futebol neste domingo pelo celular e de graça. A plataforma de streaming GloboPlay retransmite as imagens do canal através do seu aplicativo.

O torcedor tem a possibilidade de acompanhar o GloboPlay tanto pelo celular, baixando o aplicativo no Google Play ou App Store, ou também pelo navegador por www.globoplay.globo.com do celular e computador. Mas lembre-se torcedor: é necessário entrar com a sua conta no site da Globo para assistir a transmissão.

1 – Abra o aplicativo GloboPlay ou o site. Entre nos três pontos localizado à esquerda, no canto da tela. Ao aparecer o menu, clique em “Agora na TV”.

2- O mosaico do GloboPlay aparece na tela ao clicar em Agora na TV. Clique em “Assista agora” e, no mesmo instante, o anúncio da Conta Globo vai aparecer no televisor, pedindo o e-mail com a senha. Se você já tem uma conta no site, basta inserir no campo para preencher.

Se ainda não tem conta, clique em “Cadastre-se” e preencha os requisitos. Se quiser, também pode entrar com a sua conta no Facebook, Google ou Apple.

3 – Assim que logar com a conta de e-mail e a senha, a transmissão estará disponível para todo o público ao vivo e de graça. No entanto, é importante lembrar que o torcedor tem acesso de acordo com a sua localização.

Programação da TV Globo hoje

Agora que o torcedor já sabe qual jogo vai passar na Globo hoje, é a hora de conferir toda a programação do canal para conferir os principais horários do dia. No entanto, o torcedor deve ficar atento principalmente com as diferenças de fuso horário.

06:00 Santa Missa

06:50 Programação Local

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Fúria de Titãs 2

14:15 Pipoca da Ivete

15:50 Futebol

18:00 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Vai Que Cola

00:15 Domingo Maior – Dia Sem Fim

01:30 Faixa da Madrugada

Você também vai gostar de ler: Onde vai passar o jogo do PSG x Monaco hoje ao vivo e horário (28/08)