Mocinha foge com Henrique, com quem tem um filho

Giovanna em O Rei do Gado: o que acontece com a filha de Giuseppe?

Giovanna em O Rei do Gado: o que acontece com a filha de Giuseppe?

Em O Rei do Gado , novela de 1996, Giovanna é interpretada pela atriz Letícia Spiller. Na trama, a mocinha é filha de Giuseppe Berdinazzi (Tarcísio Meira), inimigo ferrenho de Antônio Mezenga (Antônio Fagundes), e se apaixona por Henrique (Leonardo Brício), filho do rival da família. O namoro de Giovanna traz consequências para ela e principalmente para seu pai. Vem ver o que acontece com ela.

Giovanna Rei do Gado foge com Henrique?

Em O Rei do Gado, Giovanna e Henrique se apaixonam no mesmo estilo do romance "Romeu e Julieta". Os dois são de famílias rivais, que não suportam uma a outra.

A briga começa por um pedaço de terra. Giuseppe e Antônio declararam guerra um a outro devido a esse conflito e nunca se entenderam. Ao longo dos anos, o ódio entre eles só cresceu.

Contrariando os pais, Giovanna e Henrique decidem se casar. O pai de moça, obviamente contrariado pelo namoro de sua filha, diz que só irá aceitar o relacionamento do casal se os Mezengas passarem para os Berdinazzis o pedaço de terra que gerou todo o conflito entre eles.

Antônio concorda com a condição, mas não cumpre sua promessa. Giuseppe então tranca a filha a sete chaves dentro de casa para que ela não veja mais Henrique, mas é em vão: os dois fogem juntos para longe dali.

Giovanna e Henrique recomeçam suas vidas longe da rivalidade de suas famílias, e o rapaz começa a criar um pequeno rebanho para tirar o sustento da família.

A moça dá à luz ao primeiro filho do casal que recebe o nome de Bruno Berdinazzi Mezenga, em homenagem ao irmão de Giovanna que morreu na Segunda Guerra Mundial.

Giuseppe não suporta a fuga de Giovanna e a morte de seu filho primogênito na guerra e fica louco no final da primeira fase da trama.

Nenhum personagem da primeira fase da novela aparece na segunda parte da novela, com exceção do pequeno Bruno e de Geremias (Caco Ciocler/Raul Cortez). Na segunda parte da trama, Bruno já um homem com idade por volta dos 40 anos, casado, que prosperou com o rebanho iniciado por seu pai e se tornou um rico fazendeiro, conhecido por 'rei do gado'.

Por onde anda Letícia Spiller?

À época da novela com 23 anos, Letícia Spiller hoje está com 49 anos de idade e há tempos não aparece em novelas. A atriz deixou a Globo em 2021, após não ter o seu contrato renovado. Seu último trabalho foi em 2018, quando esteve em O Sétimo Guardião.

Em agosto, a atriz deu uma entrevista à Quem na qual falou sobre seus planos para o futuro. "Quero viajar para muitos lugares, estudar mais, fazer produções teatrais e cinematográficas, atuar muito, educar bem os meus filhos — que é minha principal missão. E, quem sabe, ter netos, bisnetos, mais um filho e cantar mais", disse.

A atriz é mãe de Pedro, de 25 anos, fruto do relacionamento com Marcello Novaes, e de Stella, de 10, de seu casamento com Pablo Tavares, com quem está junto até hoje.

Letícia trabalhou na Globo por mais de 30 anos. Além de Giovanna Rei do Gado, a atriz também é lembrada pelas novelas Quatro Por Quatro (1994), Suave Veneno (1999), Senhora do Destino (2004), Joia Rara (2013) e mais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Que horas começa O Rei do Gado na Globo?

O Rei do Gado vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília, logo após a Sessão da Tarde. Nesta primeira semana, o folhetim divide o Vale a Pena Ver de Novo com os capítulos finais de A Favorita, que termina no próximo dia 11. A partir de segunda, a história de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) ocupará toda a faixa.