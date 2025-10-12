Globo exibe Os Vingadores no Campeões de Bilheteria

A Globo exibe hoje, domingo (12), o filme Os Vingadores no Campeões de Bilheteria. O filme foi lançado em 2012 e é protagonizado pelos atores Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e Tom Hiddleston. Abaixo, veja que horas o longa será exibido na emissora.

Antes, na Temperatura Máxima, a Globo exibe “Power Rangers”.

Que horas vai começar o Campeões de Bilheteria hoje?

A sessão Campeões de Bilheteria com Liga dos Campeões vai começar às 14h40, horário de Brasília, de acordo com a programação oficial da Globo.

Enviado pelos Chitauri, uma raça alienígena que pretende dominar os humanos, Loki retorna à Terra e rouba um poderoso cubo cósmico. Para conter a ameaça, o diretor da S.H.I.E.L.D., Nick Fury, reúne um grupo formado por Tony Stark/Homem De Ferro, Steve Rogers/Capitão América, Thor, Bruce Banner/Hulk e Natasha Romanoff/Viúva Negra. Juntos, os heróis terão que aprender a trabalhar em equipe para salvar o mundo de um ataque brutal dos Chitauri. .

Como assistir

Há duas formas de assistir: o primeiro é o jeito tradicional, sintonizando na TV Globo no horário indicado. Quem estiver longe da televisão, pode baixar o aplicativo do GloboPlay para dispositivos móveis e ter acesso ao sinal da emissora gratuitamente mediante cadastro. Feito isso, é só clicar em “Agora na TV”. O GloboPlay também disponibiliza todos os títulos da emissora em seu catálogo para assinantes.

