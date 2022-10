Saiba por que Reginaldo não gosta de Guilherme em Chocolate com Pimenta

Na trama de Walcyr Carrasco, há um mistério que só é revelado na metade do folhetim: por que Reginaldo não gosta de Guilherme em Chocolate com Pimenta? O funcionário da fábrica de chocolates guarda um podre de seu passado em relação ao amado de Celina (Samara Felippo) que explica o motivo para a rejeição.

Qual o segredo de Reginaldo sobre Guilherme em Chocolate com Pimenta ?

O motivo para Reginaldo (Antônio Grassi) rejeitar Guilherme (Rodrigo Faro), trama da novela Chocolate com Pimenta, é por acreditar que o rapaz possa ser seu filho e que a relação entre ele e Celina seria incestuosa.

Reginaldo passa boa parte da novela rejeitando o rapaz aparentemente sem motivos, o que deixa sua filha Celina, que ama Guilherme em Chocolate com Pimenta, sem entender o porquê de tamanha birra. É somente quando Graça (Nívea Stelmann) diz estar grávida do moço que Reginaldo revela a verdade.

No passado, Reginaldo teve um caso amoroso com a mãe de Guilherme enquanto ainda era casado e acredita que o rapaz possa ser seu filho, já que o amado de Celina nasceu na mesma época que seu affair extraconjugal aconteceu.

O pai de Celina consegue manter o segredo para si até que Graça, sua segunda filha que também é apaixonada por Guilherme, seduz o amado de sua irmã e afirma ter engravidado dele. Desesperado com a situação, Reginaldo é obrigado a contar a verdade.

Quem mais sofre com a situação é Celina, que além de ter que lidar com a traição de sua própria irmã, ainda está apaixonada por seu suposto meio-irmão e fica desolada ao saber que eles não poderem ficar juntos. Para piorar, ela é obrigada a se casar com conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) após seu pai apostar sua mão em uma jogatina e perder.

Já Graça será impedida de se casar com Guilherme devido ao suposto parentesco entre eles e terá que criar seu filho sozinha, o que era uma desonra para uma mulher naquela época.

Guilherme é filho de Reginaldo em Chocolate com Pimenta?

Guilherme em Chocolate com Pimenta não é filho de Reginaldo. Quem vai esclarecer o mistério de vez será Margot (Rosamaria Murtinho), que vai falar a verdade sobre o passado. Ela dirá que Guilherme é seu filho, e não da mulher com quem o pai de Celina se relacionou no passado.

Margot diz que engravidou durante a adolescência e envergonhada de se tornar uma mãe solo, entregou o bebê para uma amiga. Essa amiga era a mulher com quem Reginaldo teve um caso enquanto ele era casado, por isso ele acreditava que Guilherme era seu filho.

Ao descobrir a verdade, Reginaldo deixará Graça se casar com o rapaz, o que fará com que Celina fique ainda mais infeliz.

No entanto, mais adiante, Guilherme irá descobrir que a gravidez de Graça é falsa e que ela mentiu para conseguir separá-lo de Celina. "Você me fez acreditar que tinha passado uma noite comigo, que eu não me lembrava porque eu estava bêbado! Você disse que estava esperando um filho meu para me forçar a casar!”, gritará o rapaz. Revoltado, o moço contará toda a verdade para Celina.

Apesar de Celina e Guilherme estarem casados com outras pessoas, os dois vão conseguir ficar juntos no final da trama. Após sofrer nas mãos do banqueiro, a mocinha finalmente conseguirá a anulação do casamento nos últimos capítulos da novela após ser constatado que ela era ainda era virgem e que a união não foi consumada.

Livres de seus algozes, Guilherme e Celina se casam no último capítulo de Chocolate com Pimenta. Desta vez, não há nenhum impedimento para que os dois fiquem juntos - até mesmo o Conde Klaus aparece na cerimônia acompanhado de sua nova namorada, Dona Matilde (Hilda Rebello).

Quem morre em Chocolate com Pimenta; 4 personagens dão adeus