Gravidez na novela das 6: conheça o 1º filho da princesa Leopoldina

Nos próximos capítulos, a família de Dom Pedro II vai comemorar a chegada do primeiro filho da princesa Leopoldina na novela Nos Tempos do Imperador. Casada com Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gota, a filha do imperador deu a luz cerca de 1 ano e meio após a troca de alianças com o nobre alemão.

Quem foi o primeiro filho da princesa Leopoldina?

Dom Pedro Augusto de Saxe-Coburgo e Bragança foi o primogênito de Leopoldina e Augusto, nascido e, março de 1866, no Rio de Janeiro. Apesar de irem morar na Europa depois do casamento, o casal decidiu retornar à América do Sul para a criança nascer em solo brasileiro.

Culto e refinado, dom Pedro Augusto fora preparado para ser o substituto de Dom Pedro II na coroa brasileira, pois acreditava-se que Princesa Isabel não teria filhos.

Mesmo depois do nascimento dos filhos de Isabel, o príncipe Pedro Augusto ainda tinha esperanças de assumir o trono, pois a tia e seu marido Conde D’Eu não eram muito queridos pelo povo brasileiro.

As expectativas do filho da filho da princesa Leopoldina foi por água abaixo com a Proclamação da República e a necessidade de se exilar na Europa como o resto da família imperial. Para piorar, o jovem sofria com surtos psicóticos e paranoias e chegou a ser consultado pelo famoso Sigmund Freud. O neto de Dom Pedro II viveu durante 41 anos em um manicômio.

O primeiro filho da princesa Leopoldina morreu aos 68 anos, em julho de 1934, na Áustria.

Grávida na novela Nos Tempos do Imperador

Leopoldina vai descobrir que está grávida de seu primeiro filho nos capítulos que vão ao ar em dezembro. A moça vai ter a confirmação da gestação no dia 2 de dezembro, uma quinta-feira, de acordo com o resumo cedido pela TV Globo. Ainda não se sabe que dia será exibido o parto, neste ponto do folhetim, a trama estará na metade do ano de 1865 e o nascimento de Pedro Augusto acontecerá na parte da novela ambientada em 1866.

Até o momento, não foi divulgado nomes de atores que viverão o pequeno na novela das 6. Nos Tempos do Imperador mostrará o Brasil império até o ano de 1870, assim o filho da princesa Leopoldina terá 4 anos de idade no desfecho da produção. No entanto, não foi divulgado se Pedro Augusto aparecerá na novela além da fase como bebê.

Morte de Leopoldina

A princesa Leopoldina morreu quando seu filho mais velho tinha quase 5 anos de idade, ela foi vítima da febre tifoide e faleceu em fevereiro de 1871, na Áustria. Cerca de 5 meses antes, ela havia dado a luz ao seu quarto filho, Luís Gastão de Saxe-Coburgo-Gota.

Leia também – Quem é Dominique em Nos Tempos do Imperador