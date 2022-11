Guerra é avô de Tonho e pai de Brisa? Entenda a teoria

Desde que o ricaço ficou apegado ao menino, o público levanta teorias se Guerra é avô de Tonho na novela Travessia. Os internautas especulam se Brisa seria uma filha perdida do dono da construtora, o que explicaria o forte vínculo que o pai de Chiara sentiu com o garoto.

Guerra é avô de Tonho em Travessia?

A teoria de que Guerra é avô de Tonho vem sendo discutida nas redes sociais pelo público da novela Travessia. Brisa, mãe do garotinho, foi apresentada para a audiência como órfã e nada se sabe sobre a identidade de seus pais.

Os internautas especulam se Brisa é filha de Guerra, fruto de alguma aventura que o empresário viveu no passado em terras maranhenses. No entanto, a teoria esbarra no fato do empresário não poder ter filhos, conforme relatado por ele para Débora (Grazi Massafera) no primeiro capítulo.

Até agora, o folhetim não apresentou nenhuma pista concreta de que Brisa é filha de Guerra. Para os internautas, um dos motivos para a teoria seria o forte apego que o empresário criou por Tonho em tão pouco tempo. O ricaço ficou furioso quando Ari informou que o levaria de volta para o Maranhão, mas até se ofereceu para pagar pelo estudos do garoto.

Próximos capítulos de Travessia

Nos próximos capítulos, haverá mais uma confusão em relação a Tonho. Isso porque Ari e Brisa vão entrar em uma disputa judicial pela guarda da criança e a maranhense vai sugerir que o juiz peça um teste de DNA para comprovar que o menino de fato é filho do arquiteto, após Núbia (Drica Moraes) insinuar uma traição.

No entanto, o resultado do teste afirmará que Brisa não é mãe de Tonho - a protagonista tem uma síndrome genética rara e possui sequências diferentes de DNA dentro do corpo, o que interfere no exame.

Brisa acreditará que tudo não passa de uma armação de Tonho e Guerra para ficarem com o menino. E é o que acontece: a mocinha perde a guarda do filho para o ex-noivo, conforme adiantado pelo Notícias da TV.

Veja alguns tweets da audiência sobre a teoria que Guerra é avô de Tonho:

AAAAA O GUERRA FINALMENTE CONHECEU O TONHO, O AVÔ E O NETINHO FINALMENTE JUNTOS#Travessia pic.twitter.com/hzAjIT11Ic — TeTe⁷ (@Wtf__TeTe) October 29, 2022

para mim o Guerra é avô do Tonho e só minha opinião importa #Travessia — Fran (@EuFraaan) November 6, 2022

Estão falando que o Guerra é avô do Tonho, ele é pai da Brisa?! Será? #Travessia #Guerra #Tonho — Rafaella Sindorf (@sourafasindorf) November 11, 2022

Tomara que o Guerra seja pai de Brisa, avô do Tonho. Ou pelo menos, que Brisa e Guerra se tornem amigos, para o Tonho conviver com o Guerra. Sério, sentir a dor do Guerra aqui. Apesar que ele se apegou pq quis. Mas deu dó dele 🥺😥😭 #Travessia — Juh 🇧🇷🥂 (@MaisPaulaMelhor) November 11, 2022

O Guerra teve um apego tão grande pelo filho da Brisa né? Começando a achar que ele é avô do Tonho ... #Travessia — Thomas Alencar (@cobreloa519) November 12, 2022

Brisa perderá a guarda de Tonho

Após o resultado do exame de DNA, o juiz decidirá a favor de Ari, que contará com a ajuda de Guerra para ficar com a guarda de Tonho - ele será defendido pelo advogado Stênio (Alexandre Nero).

Enquanto isso, a maranhense tentará encontrar as mulheres que fizeram seu parto para ajudá-la no processo. A única pessoa que vai acreditar na mocinha será Dante (Marcos Caruso), que tentará encontrar uma explicação para o resultado do teste.

Mas até Brisa descobrir ser uma "mulher quimera", ela retornará para o Rio de Janeiro mais uma vez e não desistirá de vencer o processo e recuperar a guarda do filho.

A guerra pela guarda de Tonho começa após Ari descobrir que sua ex-noiva está envolvida com Oto (Rômulo Estrela).