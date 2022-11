Resumo da novela Travessia da segunda: reencontro de Brisa e Tonho

No capítulo desta segunda-feira, 9, Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) vão passar a noite juntos após se reencontrarem. O arquiteto também levará a maranhense para ver Tonho (Vicente Alvite), um momento emocionante entre mãe e filho. O episódio também traz uma recaída entre Helô (Giovanna Antonelli) e Stênio (Alexandre Nero). Confira o resumo da novela Travessia de hoje.

Resumo da novela Travessia de segunda-feira, 7/11

O resumo da novela Travessia mostra que o capítulo de hoje começa com uma conversa entre Ari e Brisa. Depois de tanto tempo separados, o arquiteto se mostrará arrependido de ter deixado a noiva para trás e vai se declarar para ela.

Em um primeiro momento, a mocinha não acredita nas desculpas esfarrapadas dadas pelo noivo, mas será seduzida por ele. "Nada do que eu vivi depois, nada, coisa nenhuma apagou meu sentimento por ti...", dirá. Ari citará o início do namoro deles ainda na adolescência, os dois construindo a casa em que vivem juntos e o nascimento de Tonho, o que deixará a protagonista balançada.

"Eu te amo, Brisa. Te amo", dirá o arquiteto. Seduzida pelo rapaz, a mocinha vai transar com Ari. O pilantra também garantirá que voltará com ela para casa.

Apesar de ter se acertado com o noivo, Brisa ficará emocionada com interesse de Oto (Rômulo Estrela) em saber como ela está.

Depois do retorno de Brisa, Gil (Rafael Losso) vai tentar convencer Ari a não desistir de Chiara (Jade Picon), mas o esforço será em vão já que o amigo está decidido. Ele então contará tudo para Núbia (Drica Moraes), que armará um plano para separar o casal mais uma vez. A notícia do retorno da maranhense também chegará aos ouvidos de Guerra (Humberto Martins).

Ari levará Tonho ao encontro de Brisa. O arquiteto passará na casa de Guerra para buscar a criança, que estará dormindo no momento.

Quando chegar onde Brisa está, o garoto não esconderá a felicidade em ver a mãe. "Filho... meu filho!", dirá Brisa. Tonho corre para abraçá-la, sendo esse um momento muito emocionante entre os dois.

Helô e Stênio tem recaída em Travessia

Os fãs do casal 'Steloisa' podem comemorar pois no resumo da novela Travessia de hoje, os dois vão ter uma grande recaída.

Isso porque Helô vai salvar o ex-marido de um assalto. Os dois vão sair para jantar mas serão abordados por bandidos no meio do caminho. O advogado ficará com medo da situação, mas a policial vai defendê-lo e os dois conseguem se livrar dos ladrões.

Chegando na casa da delegada, o clima será de romance. Helô e Stênio vão se beijar e transam - no dia seguinte, Creusa (Luci Pereira) verá as roupas do advogado largadas no sofá e comemorará a recaída dos patrões.

Ainda nesta segunda-feira, Helô vai adivinhar que Moretti (Rodrigo Lombardi) é o cliente que Stênio tanto esconde, o que deixará o advogado incomodado.

No núcleo da família de Monteiro (Ailton Graça), Isa (Duda Santos) vai flagrar seu irmão Theo (Ricardo Silva) em uma ligação no telefone, mas o menino se recusará a dizer quem é.

Nos próximos capítulos...

A reconciliação de Ari e Brisa não vai durar muito. No resumo da novela Travessia de terça-feira, 8, Núbia mostrará as foto da maranhense e Oto para seu filho e insinuará que os dois mantém um caso.

A comerciante conseguirá convencer o arquiteto. Ari dirá para Brisa que não acredita que o hacker seja apenas seu marido e chamará a dançarina de mentirosa. A partir daí, os dois vão se separar novamente e começarão uma disputa na justiça pela guarda de Tonho, que contará com a influência de Guerra a favor de Ari.