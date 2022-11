Quem é o pai de Ari em Travessia? Novela terá reviravolta

Identidade do genitor do arquiteto ainda vai demorar para vir à tona

Criado só pela mãe durante toda sua vida, a novela ainda não mostrou nenhuma cena sobre quem é o pai de Ari em Travessia. O arquiteto sempre teve como referência masculina o professor Dante (Marcos Caruso), que o conhece desde pequeno. Nos próximos meses, um segredo sobre o passado dos personagens vira à tona.

Quem é o pai de Ari em Travessia? Segredo virá à tona

O pai biológico de Ari em Travessia é Dante, conforme informações divulgadas pelo jornalista André Romano do portal Observatório da TV. A revelação ainda vai demorar para ir ao ar, já que deve ser exibida no capítulo 100 - o folhetim ainda está no episódio 19.

O folhetim exibirá uma conversa reveladora entre Dante e Núbia (Drica Moraes), se nada mudar até lá. "'Mesmo que as coisas não tenham saído como eu desejei, foi bom a senhora ter vindo (ao Rio de Janeiro), dona Núbia: pelo menos elas ficaram claras... Eu sempre quis o melhor para o Ari. Não, não... não quero me atravessar no caminho de ninguém, dona Núbia", dirá ele.

A comerciante dirá que o professor sempre foi muito bom para seu filho, mas pede que ele deixe o rapaz viver. "Ari fica empacado na vida não querendo desagradar o senhor", dirá ela.

Vale lembrar que atualmente na trama, a relação entre Ari e Dante está estremecida. O professor desaprova o romance do aluno com Chiara (Jade Picon), filha de seu inimigo Guerra (Humberto Martins), e os dois rompem a amizade após o veterano afirmar que o maranhense escolheu ficar do lado do ricaço.

Por enquanto, ainda não foi revelada nenhuma dica sobre a paternidade de Ari. O folhetim ainda está focado no reaparecimento de Brisa (Lucy Alves) e no desenvolvimento do romance entre o arquiteto e a patricinha mimada. Outro mistério sobre maternidade que deve vir à tona em breve é a busca de Chiara por informações sobre sua mãe.

Quem é Dante em Travessia?

Dante é arquiteto e mentor de Ari. Durante toda sua vida, se dedicou a proteger os casarões do Maranhão que podem ser demolidos para que a construtora de Guerra construa um shopping futurístico.

Ele sempre foi como um pai para Ari e levou o menino para São Luís, onde ele faz mestrado em arquitetura. Os dois são muitos próximos desde criança, mas a relação deles começa a ter rusgas quando o filho de Núbia se muda para o Rio de Janeiro e se envolve com Chiara.

Nos episódios exibidos nas próximas semanas, os dois vão continuar sem se falar. O professor só irá procurar Ari para avisá-lo que Brisa foi encontrada e está viva.

Ari será pai novamente na novela Travessia

Ainda de acordo com o Observatório na TV, a novela terá mais uma reviravolta em breve. Em cenas que vem ir ao ar na próxima segunda-feira, 7, Brisa e Ari finalmente vão se reencontrar depois de toda a confusão que aconteceu nos últimos meses.

Apesar de não acreditar nas desculpas do ex-noivo, a protagonista será seduzida por ele e terá um recaída. No entanto, Brisa vai ficar grávida novamente de Ari. Os dois já são pais de Tonho (Vicente Alvite), de cinco anos.

Nos próximos capítulos, porém, Ari dirá para a maranhense que irá retornar com ela e o garoto para casa, mas não comparecerá no dia. Com medo de que o arquiteto queira ficar com o filho, Brisa se esconderá com a criança na casa de Marineide (Flávia Reis), mas acabará sendo encontrada por seu amado.

Ari também descobrirá sobre o envolvimento entre ela e Oto (Rômulo Estrela), e os dois vão começar a brigar pela guarda de Tonho.