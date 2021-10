Com quantos anos a Princesa Leopoldina de Bragança se casou?

O público tem acompanhado a relação de amor e ódio que Leopoldina e Augusto tem vivido em Nos Tempos do Imperador até agora. Quem conhece a história sabe que o casal vai terminar junto, mas a questão é: quando isso vai acontecer? Atualmente a novela está no ano de 1864, veja com quantos anos a Princesa Leopoldina se casou na vida real.

Com quantos anos a Princesa Leopoldina se casou?

A filha de Dom Pedro II nasceu em julho de 1847 e trocou alianças com Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gota em outubro de 1864, sendo assim ela tinha 17 anos quando se casou.

Depois que se casou com o príncipe alemão, aos 17 anos de idade, a princesa Leopoldina abriu mão de seu título no Brasil e passou a ser conhecida como Duquesa de Saxe. A nobre ficou casada com Luís Augusto durante pouco mais de 6 anos. Ela faleceu meses antes do aniversário de 7 anos de união com o marido, por causa da febre tifóide, que contraiu por ingerir água contaminada na cidade de Viena, Áustria, local em que morava na época.

Durante os anos em que ficou casada com o alemão, a princesa Leopoldina teve quatro filhos. Pedro Augusto, José Fernando e Augusto Leopoldo nasceram no Brasil, mais precisamente no Palácio Leopoldina, na Quinta da Boa Vista do Rio de Janeiro, e por último veio Luís Gastão de Saxe, que nasceu na Áustria.

Ela foi a terceira filha de Dom Pedro II com a imperatriz Teresa Cristina. O filho mais velho do casal, Afonso Pedro veio ao mundo em 1845, mas morreu dois anos depois. Em 1846 nasceu Isabel, que viveu até 1921, e no ano seguinte nasceu a princesa Leopoldina, que morreu em 1871. Depois dela, o casal teve mais um menino, Pedro Afonso, porém o garoto também faleceu quando criança, pouco antes de completar dois anos.

Princesa na novela Nos Tempos do Imperador

A trajetória da princesa Leopoldina em Nos Tempos do Imperador até o aguardado momento em que ela ficará de vez com o personagem de Gil Coelho, e se casará aos 17 anos de idade, acontece com alguns obstáculos. Primeiro a garota ficou interessada em Pierre (Gabriel Falcão), pretendente de Isabel. Depois disso a moça começou a se engraçar com Bernardinho (Gabriel Fuentes), filho de Lota (Paula Cohen), o que não agradou em nada a imperatriz.

A personagem de Bruna Griphao agora vai querer se casar com Augusto, porém, o rapaz ficará relutante, o que fará a Condessa de Barral colocar um plano em ação. A preceptora das princesas dirá que o príncipe Luís Vítor da Áustria, irmão do imperador Francisco José, será o novo pretendente de Leopoldina, para deixar Augusto com ciúmes.

Troca de pretendentes

Inicialmente, a ideia do imperador Dom Pedro II era que a princesa Leopoldina se casasse com Gastão de Orleans, o Conde d’Eu, e Isabel ficasse com Luís Augusto. No entanto, quando as duplas se conheceram, a afinidade falou mais alto e eles resolveram trocar os pretendentes. Ambos os casamentos aconteceram em outubro de 1864.

Leia também – Conheça os irmãos de Dom Pedro II, frutos do primeiro casamento do pai