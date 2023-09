Hélio é filho da Agatha? Mistério ganhará novos desdobramentos

Uma das várias reviravoltas causadas pelo retorno de Agatha (Eliane Giardini) é a identidade, até agora secreta, de seu terceiro filho. O rapaz é herdeiro de Evandro (Rafael Cardoso), médico com quem fugiu de Nova Primavera, e ainda não se sabe se ele está envolvido nos planos da mãe para arrancar dinheiro de muita gente. O suspeito mais indicado pelo público é Hélio, papel de Rafa Vitti.

Agatha e Hélio são mãe e filho?

Hélio e Agatha dançaram juntos em Terra e Paixão, o que deixou o público ainda mais desconfiado que a dupla pode se conhecer e ter armado para ir até Nova Primavera para conquistar uma bolada. A suspeita fica ainda maior porque quem está acompanhando o retorno de Agatha viu que Hélio arriscou a própria vida e ajudou Caio (Cauã Reymond) a salvar Agatha de sequestradores, o que pode ter sido apenas uma boa ação, mas também um indicativo que ele se importa com a personagem de Eliane Giardini.

Novas pistas para o público tentar desvendar se Hélio é mesmo o filho de Agatha em Terra e Paixão irão ao ar na novela nos próximos capítulos, segundo adiantam os resumos. Agatha vai ver o engenheiro com Petra (Debora Ozório) e estranhará a situação. O site oficial não explica o motivo da mulher achar estranho a interação entre os dois, mas se as teorias estiverem certas e a dupla realmente tiver uma armação para enriquecer e depois fugir da cidade, Agatha pode estranhar a relação dos dois, caso Hélio não tenha revelado para a mãe que se envolveu com a filha de seu ex-marido, o que não deve fazer parte dos planos iniciais dos dois.

Além disso, um momento de tensão poderá ser decisivo para descobrirmos se Hélio é filho mesmo de Agatha. Durante um surto na novela Terra e Paixão, Petra vai atirar em Hélio. O rapaz não morrerá, pois o tiro atingirá seu pé, mas se Agatha for realmente a mãe do rapaz, pode ser que ela se desespere com a atitude da jovem, que quase causará uma tragédia, e mostre mais sobre seus sentimentos do que pode deixar transparecer.

Para quem se pergunta porque Petra atirará em Hélio, não será por nenhuma intriga entre o casal. A jovem estará descontrolada porque ela verá Rodolfo (Eduardo Lago), pai de Franco (Gil Coelho), e achará que ele é o homem que abusou dela na infância. Ela pegará a arma de Antônio e atirará na direção de Rodolfo, mas acabará acertando o amado. Os resumos não revelam qual será a reação de Agatha ao descobrir sobre o tiro, só contam que ela estará focada nesses próximos capítulos a conquistar o perdão de Jonatas (Paulo Lessa), seu primogênito, filho que teve com Gentil (Flavio Bauraqui).

Veja - Agatha tem segredo e plano maléfico em Terra e Paixão

Vinícius é filho de Agatha?

Outro nome que se destaca como possível filho de Agatha é o do geólogo Vinicius (Paulo Rocha), que chegou na trama de Terra e Paixão antes do engenheiro vivido por Rafa Vitti. Essas suspeitas não são impossíveis, pois atitudes da personagem de Giardini nas próximas cenas do folhetim de Walcyr Carrasco podem deixar a pulga atrás da orelha do público e indicar que talvez ela tenha algum envolvimento com Vinicius.

Para quem não sabe, Vinicius se tornou amante de Irene (Gloria Pires) e tem armado com a vilã para criar uma sociedade com Aline (Barbara Reis), o que tornará mais fácil para ele tomar as terras da viúva. Segundo os resumos, nos próximos capítulos Agatha convencerá Aline a aceitar a sociedade do geólogo. Ainda não se sabe se Agatha tem ciência do plano de Vinicius e Irene e quer que as terras de Aline sejam roubadas ou se ela convencerá a nora de maneira inocente.

Porém, como Agatha já mostrou que não é nada boba, a interesseira pode estar tentando juntar Aline e Vinicius nos negócios para que o geólogo depois roube a propriedade cheia de pedras preciosas da personagem de Barbara Reis e ela consiga então colocar as mãos em uma grande bolada, caso o rapaz seja mesmo o seu filho misterioso.

Leia também - Ramiro e Kelvin ficam juntos em Terra e Paixão?