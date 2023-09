Hélio é vilão em Terra e Paixão? Engenheiro pode ser cúmplice de Agatha

A teoria de que Hélio é vilão na novela das nove começa a ganhar força na web. O personagem de Rafael Vitti se aproximou muito rapidamente de Petra (Debora Ozório), levantando a suspeita de que ele esteja interessado no dinheiro da agrônoma. Com a descoberta de que Agatha (Eliane Giardini) tem um terceiro filho, outros espectadores acham que o engenheiro é o herdeiro da mulher com Evandro (Rafael Cardoso) em Terra e Paixão.

Hélio armou para Petra?

Um dos indícios de que Hélio não seja o bom moço que aparenta ser são os surtos de Petra enquanto está com ele. A agrônoma já teve duas vezes a impressão de que estavam sendo perseguidos por um carro, mas o engenheiro garantia que não havia ninguém atrás deles e que ela estava atordoada devido aos remédios. Os internautas acreditam que Hélio possa ter mandado algum cúmplice segui-los de carro para fazer a jovem acreditar que está enlouquecendo. Diante dessas situações, o rapaz sempre está lá para acalmá-la e protegê-la, criando uma relação de confiança. "Hélio ser um vilão e estar enganando a Petra será um dos maiores erros da novela. Eles são perfeitos juntos. Se isso for verdade, que pelo menos ele se apaixone por ela de verdade e fique contra a Agatha", reclamou um internauta. "O fato de o Hélio ter contado o segredo da Petra, que ela confiou a ele sem se preocupar com os sentimentos dela, é uma dica de que ele é mesmo um vilão, filho da Agatha", teorizou outro. O fato de Agatha ter outro filho também deixou os espectadores intrigados. A investigação de Silvério (Samir Murad) apontou que o rapaz mora na Europa e não tem contato com a mãe, mas internautas acreditam que isso seja uma mentira. Isso porque o engenheiro chegou a Nova Primavera na mesma época que a primeira esposa de Antônio (Tony Ramos) e arriscou a própria vida para salvar a mãe de Caio (Cauã Reymond) de um sequestro, mesmo sem ao menos conhecê-la. "Já aviso logo que não aceito o Hélio ser filho e aliado da Agatha e estar enganando a Petra. Quero que ele esteja apaixonado de verdade por ela", reclamou uma espectadora. "Eu tenho para mim que o Hélio é filho da Agatha e foi ele quem apareceu no quarto aquela noite", especulou outra.

O que vai acontecer com o amante de Petra em Terra e Paixão?

Petra não conseguirá mais esconder seus sentimentos por Hélio nos próximos capítulos de Terra e Paixão, de acordo com informações liberadas no resumo do Gshow. A agrônoma confessará para Luigi (Rainer Cadete) que está apaixonada pelo engenheiro, enquanto o italiano assumirá a paixão por Anely (Tatá Werneck). O casal então decidirá se separar para que cada um possa seguir seu caminho.

A agrônoma correrá para os braços de Hélio e dirá que está desimpedida, mas Irene (Glória Pires) vai estragar os planos da filha. A madame dirá que vai interná-la caso ela realmente se separe de Luigi, e o italiano propõe que eles finjam para a megera que ainda estão juntos.

No entanto, a mulher vai seguir Luigi e Petra para descobrir se os dois estão tramando algo. Sabendo que pode ser passada para trás pela filha e genro, Irene irá oferecer dinheiro para Hélio se afastar da agrônoma, mas o rapaz obviamente não aceitará.

Irene também aproveita para roubar a chave do quarto de Hélio sem que o engenheiro perceba, provavelmente para tentar descobrir algo sobre ele.

