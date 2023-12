Hoje: que horas é o show do Roberto Carlos na Globo de 2023?

Confira o horário do especial de fim de ano de Roberto Carlos hoje, 22, e os convidados do show - Foto: Reprodução/Globo/Fabio Rocha

Um dos principais eventos de fim de ano na TV Globo, o especial de Roberto Carlos está no ar há quase 50 anos e continua encantando o público com interpretações especiais e convidados. O show de 2023 irá ao ar nesta sexta-feira, 22 de dezembro, logo depois da novela Terra e Paixão.

Horário do especial do Roberto Carlos na Globo

O especial de Roberto Carlos vai começar na TV Globo hoje às 22h25 (horário de Brasília) e ganhou o título de "Eu Ofereço Flores". O show terá 1h30 de duração e será encerrado por volta de 23h55, cedendo lugar para o Jornal da Globo, segundo a programação oficial do canal.

A apresentação foi gravada no dia 29 de novembro, no Rio de Janeiro, no Qualistage, e pôde ser acompanhada por qualquer fã que comprasse ingresso para o evento. Os valores variaram de R$ 180,00 a R$ 820,00 em setores comuns e vip, e ficaram entre R$ 325,00 a R$ 3.250,00 para os camarotes.

Quem vai assistir hoje a gravação poderá conferir diretamente pela TV Globo ou usando a aba ao vivo da Globoplay para conseguir acompanhar tudo online, mas neste caso é necessário criar uma conta gratuita no site para ter o acesso liberado.

Para quem perder a exibição, será possível conferir o show depois na plataforma streaming. Os especiais do rei de 2010 a 2022 estão disponíveis gratuitamente na Globoplay, então o mesmo deve se repetir para o de 2023.

No entanto, é importante saber que se optar por assistir o especial de Roberto Carlos depois da exibição na televisão, ainda sim será necessário criar uma conta gratuita na Globoplay para conseguir acessar o conteúdo. Já para quem optar por conferir os shows mais antigos do rei, dos anos 70, 80 ou 90, é necessário ser assinante do pacote Globoplay + canais ao vivo para conseguir assistir.

O especial de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo está no ar desde 1974 e é tradição na emissora. Os únicos anos que não contaram com shows foram 1999, após a morte da esposa do cantor, Maria Rita, e 2020, por conta da pandemia do covid-19.

Relembre - Como Roberto Carlos e Maria Rita se conheceram

Convidados e músicas do especial de Roberto Carlos

Para o show de 2023, Roberto Carlos convidou alguns antigos amigos, como Fábio Jr., que esteve no especial de 1994 do rei, e também parcerias inéditas, como Luísa Sonza e Ana Castela, entre outros.

O pai de Fiuk e Cleo Pires cantou com Roberto Carlos "20 e Poucos Anos", de sua própria discografia, e a faixa "É Preciso Saber Viver", composição de Roberto Carlos e seu grande amigo Erasmo Carlos.

Luísa Sonza dividiu o palco com o rei para cantar o hit "Olha" e também trouxe seu repertório e apresentou a famosa "Chico". Já Ana Castela soltou a voz com a clássica "Como vai Você" e apresentou uma de suas canções, Solteiro Forçado.

Quem também marcou presença entre os convidados do especial Roberto Carlos de 2023 foi o cantor Jão, que cantou com o rei "É Proibido Fumar", além de trazer a faixa "Me Lambe", de seu último álbum, Super.

Outro artista que se apresentou no especial foi o pagodeiro Mumuzinho, que cantou "Força Estranha", faixa lançada por Roberto nos anos 70 de composição de Caetano Veloso e que também já levou a voz de Gal Costa, além de uma de suas músicas, a faixa "Eu Mereço ser Feliz".

Para completar o elenco de convidados, também aparece no especial o humorista, ator e apresentador Paulo Vieira. Embora não tenha carreira no meio musical, o famoso também soltou a voz e apresentou ao lado do rei o hit "Ilegal, Imoral ou Engorda", do álbum de 1976 de Roberto Carlos, que levava com título o nome do artista.

Leia também - Quem são os filhos de Roberto Carlos