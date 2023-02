Supercopa do Brasil Feminina 2023: times classificados para a semifinal

Quatro times estão classificados para a semifinal da Supercopa do Brasil Feminina em 2023. Esta é apenas a segunda edição do torneio, com o Corinthians sendo o atual campeão. Saiba como assistir aos jogos da Supercopa e quem são os garantidos na penúltima fase.

Classificados para as quartas da Supercopa do Brasil Feminina

Quatro equipes estão classificadas para a semifinal da Supercopa do Brasil Feminina. O Corinthians vai enfrentar o Internacional, enquanto o Flamengo encara o Real Brasília na decisão.

Cada um dos times venceu o seu jogo na primeira fase. O Timão deixou o Atlético Mineiro para trás e por isso vai brigar pelo segundo título. O Inter goleou o Athletico PR, enquanto o Brasília venceu o Avaí e por fim o Flamengo marcou oito gols no Ceará feminino.

A CBF ainda vai divulgar a data, horário e o local de cada um dos confrontos na semifinal da Supercopa.

SEMIFINAL DA SUPERCOPA DO BRASIL FEMININA:

Corinthians x Internacional

Quarta-feira, 08/02 com horário a ser definido

Local a ser definido

Flamengo x Real Brasília

Quarta-feira, 08/02 com horário a ser definido

Local a ser definido

LEIA: Famosos parabenizam Neymar pelos 31 anos neste 5 de fevereiro de 2023

Onde assistir a Supercopa Feminina

A Supercopa Feminina do Brasil tem transmissão na Globo, SporTV e GloboPlay para todos os estados do Brasil ao vivo.

Na TV aberta para todo o Brasil, o canal da Globo exibe até dois duelos por rodada. A premissa de colocar os jogos o canal aberto é para dar mais espaço e visibilidade ao futebol feminino. A transmissão vai ser para ao vivo e de graça.

Nos canais fechados, o SporTV é o responsável por exibir todos os jogos da Supercopa. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

A plataforma de streaming GloboPlay também é opção para assistir. Dá para ver a retransmissão do canal Globo no streaming de graça ou as imagens do SporTV, mas apenas quem é assinante.

Tem premiação na Supercopa de futebol feminino

Diferente do futebol masculino, a Supercopa do Brasil Feminina não dá premiação em dinheiro para a equipe campeã na temporada.

No masculino, o Palmeiras embolsou R$ 10 milhões, enquanto o Flamengo, vice-campeão, ficou com R$ 5 milhões. Este valor é mais do que o dobro da temporada passada, quando o Atlético Mineiro derrotou o Rubro-Negro nos pênaltis.

As jogadoras e treinadoras já protestaram sobre o fato de não existir premiação em dinheiro para as atletas e a comissão. A jogadora Gabi Zanotti, do Corinthians, foi questionada em entrevista após a conquista do título na temporada 2022 e citou a diferença entre o futebol masculino e feminino no Brasil.

Leia também:

Após polêmica com Wallace, jogador de vôlei do Cruzeiro parte para agressão