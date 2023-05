Horário da novela Terra e Paixão: que horas estreia hoje?

Novela Terra e Paixão estreia hoje, 8 de maio, depois do Jornal Nacional - Foto: Reprodução/Globo

Folhetim substitui Travessia no horário nobre da Globo.

Após muita expectativa, a nova novela das 9 chega às telinhas nesta segunda-feira, 8 de maio. A atração começa após o Jornal Nacional e substitui Travessia na faixa de horário. A exibição da novela Terra e Paixão será de segunda a sábado e promete ficar bastante tempo no ar, são previstos mais de 200 capítulos no total.

Qual o horário de Terra e Paixão?

O horário da novela Terra e Paixão está marcado para às 21h20, de acordo com a programação oficial da TV Globo. O primeiro capítulo terá 1 hora e 25 minutos no ar e depois cederá espaço para o filme Malévola: Dona do Mal na Tela Quente, às 22h45.

Quem quiser acompanhar pela televisão é muito fácil, é só conectar na TV Globo de qualquer aparelho com acesso aos canais abertos brasileiros. Quem preferir assistir ao vivo, mas online, tem a opção de ver pela Globoplay gratuitamente.

Ao vivo online pela Globoplay

1 - Acesse a Globplay (https://globoplay.globo.com/) e clique em "entrar" na lateral direita do site para ser redirecionado para uma página de login, então que terá que clicar em "Cadastre-se";

2 - Depois, no formulário que será aberto para você, informe o seu nome completo, e-mail, senha que usará no seu login, gênero, país, cidade e estado em que mora. Finalize o cadastro e não se esqueça de anotar as informações da sua nova conta;

3 - Agora, é só acessar a Globoplay no horário da novela Terra e Paixão e clicar em "agora na TV" na aba superior do site. Clique na TV Globo e você poderá assistir ao canal em tempo real para não perder o primeiro capítulo e sem pagar nada por isso.

Após a exibição na televisão, os capítulos da novela Terra e Paixão serão disponibilizados no catálogo da Globoplay na íntegra. Esta opção é para os assinantes de algum pacote do serviço.

O que vai acontecer no 1º capítulo da novela Terra e Paixão?

O primeiro capítulo da novela Terra e Paixão já começará com uma tragédia. A família de Aline (Barbara Reis), Samuel (Italo Martins) e João (Matheus Assis) será apresentada e por serem donos de uma pequena propriedade rural, viram alvos do temido e ambicioso Antonio La Selva (Tony Ramos). Por isso, a casa do trio será invadida e os capangas de Antonio colocarão fogo em tudo.

Samuel morrerá e Aline conseguirá fugir com o filho João por conta da ajuda de Caio (Cauã Reymond), filho mais velho de Antonio. Ele levará a mulher e a criança até a casa de Cândida (Suzane Vieira), que tem um bar na cidade de Nova Primavera. Ela dirá para Aline que Antonio foi o responsável pelo crime que matou seu marido.

Enquanto isso, Daniel (Johnny Massaro), o outro filho de Antonio, ficará noivo de Graça (Agatha Moreira). Além disso, sua mãe Irene (Gloria Pires) tentará convencer o marido que Daniel deve ser o filho sucessor do marido nos negócios, e não Caio - fruto do primeiro casamento do fazendeiro - ou Petra (Debora Ozorio), a caçula da família, que é viciada em remédios de tarja preta.

Antonio ficará insatisfeito ao descobrir que Aline está viva e questionará Caio sobre o ocorrido, mas o rapaz mentirá e negará que tenha dado qualquer ajuda a moça. Em seguida, ele orientará Daniel que negocie a compra das terras de Aline, mas a protagonista se negará a vender e vai se propor a cuidar das terras que herdou do marido.

Quem é o autor da novela Terra e Paixão?

Walcyr Carrasco é o responsável pelo novo folhetim das 21h00 da TV Globo. O autor de 71 anos está longe da faixa de horário desde 2019, quando lançou o sucesso A Dona do Pedaço, que registrou média geral de 35 pontos e chegou a ter capítulos que ultrapassaram os 40 pontos.

A novela Terra e Paixão gera expectativa para que o horário volte a conquistar bons números de audiência após a exibição de Travessia, que somou apenas 24,2 pontos de média geral e teve repercussão negativa por grande parte do público.

Um dos autores mais requisitados da emissora, Walcyr Carrasco também deu às caras em reprises nos últimos anos. Na nova faixa de reexibições nas tardes da Globo, o Edição Especial, as novelas O Cravo e a Rosa (2000 - 2001) e Chocolate com Pimenta (2003 - 2004) foram transmitidas. Além disso, no Viva, Alma Gêmea (2005) também ganhou espaço.

Nos últimos anos, os trabalhos inéditos do autor foram O Outro Lado do Paraíso (2018), Êta Mundo Bom (2016), Verdades Secretas (2015 - 2021) e Amor à Vida (2013 - 2014). Ele também é autor de Morde & Assopra (2011), Caras & Bocas (2009 - 2010), Sete Pecados (2007 - 2008), Esperança (2003) e A Padroeira (2001 - 2002).

