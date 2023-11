Horário de Paraíso Tropical hoje: que horas começa a estreia

A partir desta segunda-feira, 27, "Mulheres Apaixonadas" entra na semana final para dar espaço a uma nova reprise no Vale a Pena Ver de Novo. O horário de Paraíso Tropical é antes dos últimos capítulos da trama de Manoel Carlos, para que o público se acostume à nova história. O folhetim ocupará toda a faixa apenas a partir do próximo dia 4.

Que horas começa Paraíso Tropical hoje?

A reprise de Paraíso Tropical começa às 17h05, horário de Brasília, logo depois da Sessão da Tarde. O folhetim ocupa o espaço de Mulheres Apaixonadas, que exibe os capítulos finais meia hora mais tarde, às 17h35. A estratégia de fazer uma dobradinha com ambos os folhetins é usada para que a audiência se interesse pela nova reprise.

Será apenas nesta semana que a Globo exibirá ambas as novelas. Logo depois transmissão das cenas iniciais de Paraíso Tropical, o público acompanha as emoções finais da trama de Maneco, que chega ao fim na sexta-feira, 1º. A partir da próxima segunda, 4, a nova reprise continuará começando no mesmo horário, mas vai ocupar toda a faixa do Vale a Pena Ver de Novo, terminando antes de "Elas por Elas", às 18h05.

Nos primeiros capítulos de Paraíso Tropical, o público conhecerá um pouco mais da história. Primeiro, a audiência verá a rivalidade existente entre Olavo (Wagner Moura), um dos vilões da trama, e Daniel (Fábio Assunção), o mocinho. O mau-caráter fica furioso com a ideia do rapaz suceder Antenor (Tony Ramos) no comando da empresa e começa a traçar planos para difamá-lo pois assim ficaria com o cargo.

Também é apresentada a história de Paula (Alessandra Negrini), a protagonista, que se envolve com Daniel. Ao longo da trama, o público descobrirá que a jovem tem uma irmã gêmea, chamada Taís, que será outra vilã no folhetim e tentará atrapalhar o romance da irmã e do empresário.

Paraíso Tropical tem 179 capítulos, sendo uma novela relativamente curta por ter sido exibida no horário nobre. No Vale a Pena Ver de Novo a trama deve ser exibida em menos tempo, já que a faixa sofre dezenas de cortes.

Por que Paraíso Tropical nunca havia sido reprisada?

Essa será a primeira vez que Paraíso Tropical ganha uma reprise na Globo, desde sua exibição original em 2007, há 16 anos. Não se sabe o motivo que levou a emissora a não colocar o folhetim no ar de novo por tanto tempo, mas pode ter a ver com o fato de quem a trama não foi tão bem no horário nobre. Além das críticas por ser uma história muito masculina, a obra obteve índices de audiência abaixo de sua antecessora, "Páginas da Vida" (2006).

A novela também aborda temas como prostituição, violência e drogas, que não condizem com a faixa de horário do Vale a Pena Ver de Novo. No entanto, a edição costuma cortar as cenas polêmicas para que o folhetim possa ir ao ar, assim como acontece em quase todas as reprises.

Em 2021, Paraíso Tropical foi exibida na íntegra no Viva pela primeira vez. Depois do fim da reprise, a novela foi disponibilizada na íntegra no Globoplay e está disponível para os assinantes.

Apesar da rejeição em 2007, algumas cenas da novela viralizaram nas redes sociais nos últimos anos, fazendo com que a trama ganhasse mais popularidade mais de uma década depois. É o caso das interações entre Bebel e Olavo, que aparecem esporadicamente em alguns memes publicados na web, assim como alguns dos bordões da prostituta que caíram na boca do povo.

