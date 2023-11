Horário de Terra e Paixão hoje (16/11): novela começa mais cedo nesta quinta

A novela 'Terra e Paixão' começará mais cedo nesta quinta-feira, 16, devido à transmissão do jogo do Brasil contra a Colômbia. O capítulo será mais curto que o habitual, já que a emissora é responsável pela transmissão das Eliminatórias da Copa. A grade de programação voltará ao normal amanhã.

Que horas começa a novela Terra e Paixão hoje?

Terra Paixão começa às 20h05, horário de Brasília, logo após o "Jornal Nacional". O capítulo fica no ar por apenas 45 minutos, encerrando às 20h50, seguido da transmissão do jogo. A partida também provoca alterações no horário de início das demais novelas da Globo.

Nesta quinta-feira, as mudanças na grade da emissora começam a partir da exibição de "Elas por Elas". O remake será transmitido bem mais cedo que o habitual, às 17h50, seguido do Praça TV, que hoje será às 18h30. O noticiário terá apenas 20 minutos de duração, para que "Fuzuê" seja exibida às 18h50.

O Jornal Nacional está marcado para às 20h05, seguido de Terra e Paixão, futebol e "Todas as Flores". Hoje, a novela de João Emanuel Carneiro será exibida apenas às 23h, e o capítulo terá duração de 55 minutos, retornando ao horário normal na sexta-feira, 17, com as emoções da reta final.

Hoje é o único dia da semana em que os horários das novelas sofreram alterações. Geralmente, os folhetins começam mais cedo nas quartas-feiras, devido à exibição de outros campeonatos, o que não ocorreu ontem. A transmissão das Eliminatórias da Copa começou em 7 de setembro pela Globo e está atualmente na 5ª rodada. Serão 18 etapas que se estenderão até 2025.

Horários das novelas da Globo - 16/11

17h50 Elas Por Elas

18h30 Praça TV

18h50 Fuzuê

19h30 Jornal Nacional

20h05 Terra e Paixão

20h50 Futebol

23h Todas as Flores

Resumo de Terra e Paixão de hoje

O capítulo de hoje de Terra e Paixão dará continuidade ao casamento de Antônio (Tony Ramos) e Agatha (Eliane Giardini) após o presente inesperado de Irene (Glória Pires) ser entregue durante a cerimônia. Após o fim da festa, a vilã será repreendida por Petra (Debora Ozório). A agrônoma também viverá novas emoções ao lado de Hélio (Rafael Vitti), pois o engenheiro se mostrará arrependido e voltará a namorar a jovem, que ter vai ter a primeira noite de amor com o amado.

O casamento de Antônio e Agatha terá a primeira discordância. Isso porque a mãe de Caio (Cauã Reymond) vai flagrar o marido com Berenice (Thati Lopes), que entra no quarto do fazendeiro para seduzi-lo mais uma vez. "Que é isso, mulher, tá ficando louca? Sai daqui, já!", ordenará o poderoso. A funcionária do bar tenta beijar o vilão, quando a personagem de Eliane Giardini entra no cômodo e pergunta o que ela está fazendo lá. A golpista expulsará a piriguete da mansão sobre ameaças.

Outra surpresa será em relação a Irene. Graça (Agatha Moreira) fica chocada ao ver a megera emocionada, dizendo que ama Danielzinho. O capítulo de hoje termina com Lucinda (Débora Falabella) dizendo a Marino (Leandro Lima) que desconfia de que Tadeu (Claudio Gabriel) esteja desviando verba da cooperativa.

No capítulo de sexta, Agatha começará a dar início ao plano de matar Antônio. A megera faz um chá para o marido, que agirá primeiro como um calmante. A vilã também vai propor que os dois armem um plano para acabar com a vida de Aline (Barbara Reis) após a professora retornar para as terras cheias de diamantes.

