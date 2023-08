Irene consegue matar Agatha em Terra e Paixão?

Irene (Gloria Pires) nem precisou que a personagem de Eliane Giardini se apresentasse e já descobriu que a mulher se trata de Agatha. O retorno da primeira esposa de Antônio (Tony Ramos) era muito temido pela vilã e por isso ela resolveu agir para tirar a rival da jogada com a ajuda de Nice (Alexandra Richter). Irene consegue matar Agatha ou não?

Irene consegue matar Agatha ou não?

O sequestro de Agatha dará errado em Terra e Paixão, por conta de Caio e Hélio (Rafa Vitti), que vão juntar forças para conseguir resgatar a personagem de Giardini, segundo adiantou o site oficial da emissora. Caio viu a mãe sendo pega por Gregório (Felipe Rocha), capanga contratado por Nice a pedido de Irene, e por isso nas cenas dos próximos capítulos da novela perseguirá o veículo dos criminosos.

Hélio estará passando pelo local na hora do sequestro e verá toda a movimentação, por isso se oferecerá para ajudar Caio. Os dois estarão no carro durante a fuga dos sequestradores, que até pensarão em matar Agatha para se livrar do corpo da mulher em uma tentativa de fugir, mas serão encurralados pelo filho da sequestrada.

Quando conseguir parar a perseguição, Caio encarará os bandidos, enquanto Hélio ficará escondido no carro. O personagem de Cauã Reymond pedirá para que Gregório troque sua mãe por ele, já que ele tem dinheiro e ela não. Porém, escutará uma confissão do criminoso, que revelará que não se trata de um sequestro comum e aleatório, mas uma encomenda.

Enquanto Caio e Gregório debatem, Hélio entrará em ação. Ele sairá escondido do carro e conseguirá desarmar o cúmplice do personagem de Felipe Rocha. Essa será a deixa para que Caio consiga fazer o mesmo com o mau-caráter e conseguirá salvar a mãe. No entanto, Gregório não será pego, ele vai fugir da polícia e não acabará na cadeia, segundo adiantam os resumos.

Com o plano de Irene e Nice frustrado, as vilãs terão mais um problema, o delegado Marino (Leandro Lima), que investigará o caso. Ele encontrará o celular de Gregório no mato e verá várias ligações para Nice. Além disso, ele descobrirá que Irene fez uma alta transferência de dinheiro para Nice no dia do sequestro de Agatha.

Diante da possibilidade de ser presa, Irene tentará subornar Marino e oferecerá uma bolada para que o delegado tire seu nome do caso. Ao que tudo indica, o policial deve ficar com a grana, já que Irene não acabará na prisão, pelo que mostram os resumos da novela Terra e Paixão.

Com o sequestro frustrado, Irene terá dificuldade em tentar matar Agatha novamente, porque Antônio se encarregará de manter a primeira esposa em segurança e mandará Ramiro (Amaury Lorenzo) cuidar da mãe de Caio. A personagem de Gloria Pires não ficará nada contente com as atitudes do marido e prometerá para Antônio que vai provar que Agatha não é quem ele pensa, mas uma pessoa falsa e ardilosa. Ela até ameaçará a inimiga, que ficará feliz ao descobrir que o ex-marido brigou com a esposa por causa dela.

Agatha é vilã na novela?

Agatha não parece ser flor que se cheire e desde que retornou para Nova Primavera, o público tem suspeitado que a mulher é uma vilã disfarçada. Pelo andamento da história, é provável que esta teoria esteja certa. Os resumos mostram que a mãe de Caio fingirá para o rapaz que não quer saber do dinheiro de Antônio, mas deixará o primeiro marido criar uma conta para ela no banco para que deposite uma mesada para a ex-esposa.

A situação deixará Silvério (Samir Murad), advogado de Antônio, preocupado. No entanto, Agatha estará feliz da vida e ainda vai se vangloriar que tem o fazendeiro em suas mãos. Como dinheiro nunca é demais, ela receberá mais uma quantia, desta vez de Caio. A mulher vai deixar o filho sensibilizado, que resolverá dar um dinheiro mensal para a mãe.

Quem ficará desconfiada de Agatha será Jussara (Tatiana Tiburcio), que trabalhou na casa dos La Selva muitos anos antes e conheceu Agatha de perto. Ela ficará preocupada porque verá que a personagem de Giardini estará muito interessada na papelada da venda da casa de Jussara para Caio. Ela alertará Aline (Barbara Reis) e pedirá que a filha tome cuidado com a sogra.