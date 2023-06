Pai de Claudio, quem é o Dr. Moretti na novela Mulheres Apaixonadas?

Assim como o famoso nome Helena para suas protagonistas, Manoel Carlos também adorava adicionar um Dr. Moretti em suas tramas. Na novela Mulheres Apaixonadas, o personagem foi interpretado pelo ator Serafim Gonzalez, que era um médico renomado e dono da clínica em que César (José Mayer) trabalhava.

Quem fez o Dr. Moretti em Mulheres Apaixonadas?

Em Mulheres Apaixonadas, o Dr. Onofre Moretti era dono da clínica Dr. Moretti. Ele era casado com Marta (Marly Bueno), com quem sempre podia contar e tinha grande parceria. O médico era pai de Cláudio (Erik Marmo), rapaz formado em jornalismo, mas que era apaixonado mesmo por esportes radicais. Apesar da idade, Onofre tentava acompanhar o filho em algumas de suas aventuras.

O núcleo do personagem girava em torno de sua clínica e a família. Em casa, ele precisava lidar com os conflitos do filho, já que a esposa do médico não aceitava o relacionamento do rapaz com Edwiges (Carolina Dieckman), devido a menina ser de origem humilde. Depois, o rapaz vai ainda mais longe e mesmo namorando com Edwiges engravida Gracinha (Carol Castro), filha dos empregados da família de Moretti, Celeste (Sheila Mattos) e Orlando (Caco Baresi).

Apesar de tudo, as coisas se acertam na família na família de Moretti e Claudio fica com Edwiges no final da novela Mulheres Apaixonadas. As últimas cenas do médico são ao lado da esposa no casamento do filho, no último capítulo da obra de Manoel Carlos. Primeiro ele aparece na cerimônia e em seguida dá as caras na festa, em papo alegre com os convidados.

Relembre – Quando Helena e César se encontram em Mulheres Apaixonadas

Intérprete do Dr. Moretti na novela Mulheres Apaixonadas, o ator Serafim Gonzalez morreu alguns anos após participar do folhetim. O artista faleceu aos 72 anos de idade, em abril de 2007, pouco antes de seu aniversário de 73. Quando viveu o médico criado por Manoel Carlos, o ator estava com 69 anos.

Na época da morte, o ator precisou ser internado com urgência no Hospital Beneficência, em Santos, e faleceu de insuficiência respiratória. O quadro do famoso já tinha histórico. Antes, em maio de 2006, ele chegou a ser internado no Hospital Barra D´Or, no Rio de Janeiro, devido a arritmia e uma infecção pulmonar.

Seus últimos trabalhos foram nas novelas Cristal (2006), do SBT, e em Belíssima (2005 – 2006), da Globo. No canal de Silvio Santos, Serafim fez participação como um bispo, enquanto no folhetim da Globo teve mais espaço e interpretou Aquilino Santa, o seu Quiquí, pai dos personagens André (Marcello Antony) e Mônica (Camila Pitanga), um aposentado sem recursos que divide um quartinho em um cortiço no Bixiga com Aposentado e sem muitos recursos, divide com Bento (Nelson Xavier).

Relembre – Quem já morreu de Mulheres Apaixonadas? 9 atores deixaram saudades

Curiosidade – Dr. Moretti existiu na vida de Manoel Carlos

Quem conhece as novelas de Manoel Carlos sabe que ele sempre cria uma personagem Helena, o mesmo acontece com o nome “Moretti”, que sempre aparece como médico em suas obras.

Em 2010, o ator Lionel Fischer contou ao VideoShow que em todas as novelas de Maneco um Dr. Moretti aparece, devido a um médico que existiu na vida real e atendeu a família do autor durante muitos anos. “Então como uma espécie de tributo a essa pessoa tão importante na vida dele, quase toda novela ele coloca esse Dr. Moretti”, explicou.

Apesar do nome se repetir, em cada novela do autor, Moretti é interpretado por um ator diferente e também possui histórias distintas entre os folhetins do escritor. Em 1978, na novela A Sucessora, o médico foi vivido pelo ator Francisco Dantas e o personagem sabia um segredo obscuro da primeira esposa do protagonista Roberto Steen (Rubens de Falco).

Em 1995, o nome apareceu na novela História de Amor e era interpretado por José Mayer, que vivia um médico especialista em reeducação alimentar e que era dono de uma clínica em sociedade com Sheila (Lilia Cabral) e Daniel (José de Abreu).

Em 2006, em Páginas da Vida, o doutor foi papel de Henrique Cesar, que era o médico de confiança da família de Tide (Tarcísio Meira). Já em Viver a Vida (2009 – 2010), Moretti era missão do ator Lionel Fischer, médico que cuidou da recuperação de Luciana (Alinne Moraes), que sofre um grave acidente na trama.

Leia também – Qual o final de Mulheres Apaixonadas: quem morre e quem fica com quem