Desde que Stenio foi sequestrado em Travessia e sumiu da trama por alguns dias, o público questiona o que aconteceu com Alexandre Nero na vida real. O artista voltou as telinhas no último dia 29 e já descobrimos a razão do ator de 52 anos se ausentar brevemente das telinhas, então vem ver.

Por que Alexandre Nero sumiu de Travessia?

Intérprete de um dos personagens mais queridos de Travessia, Alexandre Nero ficou afastado da novela das 9 por poucos capítulos após passar por um procedimento odontológico. A informação foi confirmada pelo artista ao jornal Extra, na quinta-feira, 1 de dezembro.

"Fiz uma intervenção "democrática" no meu dente (risos). Tinha essa cirurgia e pedi isso para a produção. Fiquei uma semaninha fora só. E achei uma boa sacada da Gloria essa ideia de trama", disse o ator. Além disso, o famoso precisou ficar alguns dias de repouso após o procedimento.

Ou seja, os fãs podem ficar despreocupados já que o que aconteceu com Alexandre Nero na vida real não foi nada grave e ele segue no elenco de Travessia.

A autora Glória Perez havia adiantado em sua página no Twitter que o ator que faz Stênio ficaria "off". "Vai um spoiler: o Nero precisou ficar fora uma semana, e por isso Stenio foi sequestrado", respondeu ela a um seguidora.

A boa notícia para o telespectador é que o personagem já está de volta na novela. Por enquanto, o advogado segue se recuperando do sequestro sofrido enquanto estava na Espanha. Ele está na casa de Helô (Giovanna Antonelli), que aceitou que o ex-marido passasse uns dias com ela.

Nos próximos capítulos da novela, Stenio vai se envolver ainda mais no drama entre Moretti (Rodrigo Lombardi) e Oto (Rômulo Estrela). Ao saber que o empresário está furioso com o hacker e pensou até em contratar um pistoleiro para acabar com a vida do rapaz, o ex-marido de Helô vai pedir para Oto se afastar de Brisa (Lucy Alves).

Veja alguns tweets do questionamento do público:

O que acontece com Stenio nos próximos capítulos de Travessia?

O imbróglio entre Stenio, Moretti e Oto continua na próxima semana em Travessia. Em cenas que vão ao ar a partir de segunda-feira, 5, o advogado voltará a a alertar o hacker de que ele e Brisa estão correndo risco, e lembra que ele será preso se denunciar Moretti à polícia.

O ex-marido de Helô também dará alguns conselhos para Moretti. Ele dirá ao seu cliente que a melhor solução é manter Oto e Brisa por perto. No entanto, o empresário não vai ouvir o amigo e cometerá um crime.

Stenio voltará a alertar Oto para que ele se afaste de Brisa, para a própria segurança da namorada. No capítulo de terça, Moretti já começará a executar seu plano contra o hacker. O ricaço irá até Vila Isabel, mas será visto por Helô. A delegada avisará Laís (Indira Nascimento) que o casal está na mira do empresário.

No mesmo capítulo, Moretti irá atropelar um homem propositalmente, acreditando ser Oto. O primeiro a suspeitar que o empresário fez algo de errado será Rudá (Guilherme Cabral), que encontrará um pedaço de tecido manchado no carro do padrasto e concluirá que ele atropelou alguém. O menino também verá o marido de sua mãe limpando os vestígios do atropelamento.

Na quinta-feira, 8, Oto vai se separar de Brisa, para manter sua amada segura. Moretti vai descobrir que não atropelou Oto, mas sim outro homem inocente, e receberá a visita do hacker em seu escritório. Quem vai desconfiar que o empresário aprontou algo será Stenio, que vai deixar a entender que desconfia de que o empresário tenha atropelado o homem que ele pensava ser Oto.