Jéssica consegue fugir da fazenda em Todas as Flores?

Jéssica (Duda Batsow) tenta fugir da fazenda onde é mantida presa pela quadrilha de tráfico humano algumas vezes em Todas as Flores. A jovem até conta com a ajuda de Rominho (Luiz Fortes) antes do rapaz passar a fazer parte do esquema, mas tem dificuldades em se livrar dos bandidos. Afinal, ela consegue escapar?

O que acontece com Jéssica em Todas as Flores?

A personagem Jéssica, amiga de Maira, não consegue escapar da fazenda com os planos de fuga e só se verá livre dos bandidos no final da novela, quando a polícia invade o local. Até lá, Jéssica será mantida refém junto com os demais jovens traficados.

Nos próximos capítulos de Todas as Flores, Jéssica permanecerá na fazenda gerando seu filho após ser inseminada artificialmente pelos médicos do local. Após a fuga frustrada, Rominho passará a trabalhar para a gangue, deixando sua amada decepcionada e sem saber que ele está fazendo isso justamente para protegê-la.

Depois de uma gravidez sofrida, Jéssica dará à luz ao filho, mas nem sequer vai conseguir pegar a criança nos braços. O bebê será retirado às pressas de perto da jovem para ser vendido a um casal estrangeiro, assim como os criminosos fazem com todos os recém-nascidos.

A separação do filho fará com que Jéssica sofra ainda mais e se revolte contra os bandidos, armando alguns escândalos na fazenda, o que fará com que ela seja trancada sozinha em um quarto completamente branco.

A única pessoa que consegue escapar da fazenda é Diego (Nicolas Prattes), que será mandado ao local por Débora (Barbara Reis) após trair a confiança da chefona do tráfico. O rapaz trocará de lugar com outro prisioneiro que foi morto e ficará escondido dentro do saco onde o corpo do falecido deveria estar. Quando os criminosos desovam o suposto cadáver no rio, o mocinho espera os capangas irem embora para fugir.

No entanto, quando os criminosos retornam, percebem que o corpo ainda está no local e que Diego sumiu, iniciando uma verdadeira caçada ao rapaz.

Relacionado: Agora na TV, quantas temporadas tem Todas as Flores?

Qual o final de Jéssica em Todas as Flores?

Jéssica fica com Rominho, com quem terá um filho no último capítulo da trama. Os dois viverão na casa emprestada por Rafael (Humberto Carrão) ao lado de Diego e Biel (Rodrigo Vidal). A jovem ajudará na reconstrução da Rhodes, onde começará a trabalhar.

A fuga de Diego será essencial para que a polícia descubra a localização da fazenda, já que o rapaz conseguirá encontrar Rafael e dará as coordenadas para chegar ao local. Alguns dias depois, os policiais invadem o local e levam alguns dos integrantes presos, enquanto outros conseguem fugir.

A invasão da polícia causa um confronto com troca de tiros, resultando na morte de Ciça (Samantha Jones), que leva um tiro ao tentar proteger Rominho. Os demais personagens deixam o local sãos e salvos.

Após o fim da quadrilha, Jéssica até vai tentar localizar o filho que foi arrancado de seus braços, mas não obterá sucesso, já que a criança já havia sido vendida. No entanto, a nova gravidez da garota faz com que ela se sinta um pouco mais feliz.

O final de Jéssica em Todas as Flores será exibido em meados de dezembro, quando a novela chega ao fim. Até lá, a história da jovem segue se passando apenas na fazenda. A trama está sendo exibida na Globo, mas com uma nova edição ainda mais curta que a exibição original, que contou com 85 capítulos. O folhetim vai ao ar de segunda a sexta logo após "Terra e Paixão".