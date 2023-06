Jogo da Globo hoje: transmissão no Rio de Janeiro hoje (21/06)

O Brasileirão está de volta! Com o fim dos amistosos entre seleções, o futebol nacional está de volta na programação e, nesta quarta-feira, 21/06, a Rede Globo transmite duas partidas. Veja qual é o jogo da Globo hoje no Rio de Janeiro e como assistir ao vivo.

Qual jogo vai passar na Globo hoje no Rio de Janeiro?

Para o estado do Rio de Janeiro a Globo transmite na TV aberta o jogo do Fluminense e Galo nesta quarta-feira, logo após o capítulo inédito da novela 'Terra e Paixão'. O duelo começa às 21h30, horário de Brasília.

Com narração de Gustavo Villani e comentários de Junior e Fábio Junior, o jogo da Globo hoje também estará disponível nos estados MG, PE, AP, AM, AC, RO, RR, PA, MA, PI, CE, RN, PB, AL, TO, GO, ES, SC, RS e DF.

Para assistir na internet é só sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming. Não precisa ser assinante, basta acessar o site www.globoplay.globo.com ou o aplicativo, se cadastrar na Conta Globo de graça e assistir a retransmissão da Rede Globo ao vivo na plataforma.

O duelo entre Fluminense e Atlético será disputado em Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, porque o Maracanã possui problemas no gramado após a complicada sequência de jogos no Campeonato Brasileiro. As duas equipes brigam por uma vaga no G4.

O Tricolor é o quinto colocado com 17 pontos, enquanto o Galo aparece em quarto com 18. Os dois possuem um bom desempenho no Brasileirão, mas só um levará a melhor hoje.

Veja qual jogo vai ser transmitido em São Paulo

Por que o Brasileirão foi paralisado?

A CBF decidiu paralisar o Campeonato Brasileiro da Série A e B durante a Data FIFA no mês de junho para evitar que clubes fossem prejudicados entre as rodadas.

Na América do Sul, as principais seleções entraram em campo duas vezes por uma semana para disputarem amistosos. Os clubes emprestam jogadores aos times e, por isso, acabam desfalcados no Brasileirão. Para evitar que estes mesmos elencos não sofram, a CBF optou por obedecer a janela da FIFA.

Por exemplo, o Palmeiras empresto Gustavo Gómez para a Seleção do Paraguai, e Raphael Veiga e Rony para o Brasil em disputa de amistosos. O mesmo aconteceu com o Flamengo e Corinthians, por exemplo.

O Brasileirão será retomado nesta quarta-feira, 21 de junho, com cinco jogos pela 11ª rodada.

Quem é o artilheiro do Brasileirão | Jogo da Globo hoje

Tiquinho Soares, do Botafogo, é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro da Série A com oito gols. O jogador mantém a vantagem na artilharia com três gols de vantagem sob o segundo colocado.

Roger Guedes, do Corinthians, é o segundo lugar no ranking de artilheiros com cinco gols marcados empatado com Hulk, do Atlético Mineiro. A décima primeira rodada do Brasileirão pode alterar a artilharia.

Confira os principais marcadores do Brasileirão.

Tiquinho (Botafogo) - 8 gols

Roger Guedes (Corinthians) e Hulk (Atlético MG) - 5 gols

Calleri (São Paulo), Vitor Roque (Athletico PR), Pedro (Flamengo), Eduardo Sasha e Thiago Borbas (RB Bragantino), Artur e Raphael Veiga (Palmeiras) - 4 gols

