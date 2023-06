Jogo da Globo hpje: o que vai passar em São Paulo na quarta-feira - 21/06

Com o fim da Data FIFA, a emissora transmite o do Brasileirão nesta quarta-feira, 21 de junho, a partir das 21h30, logo após o capítulo inédito de 'Terra e Paixão'. Saiba qual é o jogo da Globo hoje no estado de São Paulo e como assistir ao vivo.

Qual é o jogo da Globo em São Paulo hoje?

Para o estado de São Paulo, a Globo fará a transmissão do jogo do Bahia e Palmeiras nesta quarta-feira. O duelo começa às 21h30, horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Válido pela 11ª rodada do Brasileirão, o confronto será transmitido para os estados de SP, BA, SE, MT, MS e PR após o capítulo de 'Terra e Paixão' ao vivo. A narração é de Everaldo Marques com os comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

Enquanto o Palmeiras briga pela liderança na parte de cima da classificação, o Bahia briga contra a zona de rebaixamento. O alviverde é o segundo colocado com 22 pontos, invicto no torneio. Já o tricolor baiano está em 15º com nove pontos, sem vencer há seis jogos.

Como assistir o jogo da Globo na internet?

Além de acompanhar o jogo da Globo na televisão, o torcedor também pode ver a programação pela internet, através do streaming GloboPlay. Mas como funciona a plataforma? Não precisa ser assinante para assistir o sinal da emissora no serviço de streaming nesta quarta-feira.

1) Acesse www.globoplay.globo.com ou o aplicativo no celular. Vá até o menu, clique em "entrar" e, na sequência, complete o seu cadastro na Conta Globo de graça clicando em "cadastre-se". Se já tem a conta, é só preencher os dados em branco e entrar.

2) Assim que finalizar a Conta Globo, volte ao menu anterior mas, desta vez, escolha a opção "Agora na TV".

3) Daí, o mosaico vai abrir em sua tela. Clique no ícone da Globo, na programação, e assista ao vivo o jogo da Globo hoje. Lembre-se que o serviço funciona de acordo com a localização.

Classificação da Série A do Brasileirão - 11ª rodada

Veja quem está no topo do da tabela do Campeonato Brasileiro hoje.

1) Botafogo - 24 pontos

2) Palmeiras - 22 pontos

3) Flamengo - 19 pontos

4) Atlético MG - 18 pontos

5) Fluminense - 17 pontos

6) Grêmio - 17 pontos

7) Athletico PR - 16 pontos

8) São Paulo - 15 pontos

9) Cruzeiro - 14 pontos

10) Internacional - 14 pontos

11) Fortaleza - 14 pontos

12) RB Bragantino - 14 pontos

13) Santos - 13 pontos

14) Cuiabá - 12 pontos

15) Bahia - 9 pontos

16) Corinthians - 9 pontos

17) Goiás - 8 pontos

18) América MG - 8 pontos

19) Vasco - 6 pontos

20) Coritiba - 4 pontos

