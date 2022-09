Josefa O Cravo e a Rosa final tem casamento falido e bajulação

Personagem interesseira quase fica rica no final, mas ainda se dá bem e fica às custas do genro.

Josefa (Eva Todor) é uma grande interesseira, assim como sua filha Dinorá (Maria Padilha) e seu filho Heitor (Rodrigo Faro). Eles abusam da boa vontade de Cornélio (Ney Latorraca), que é cheio da grana. Porém, depois que Cornélio descobre as traições da esposa, todos vão parar no olho da rua. Em seu Josefa O Cravo e a Rosa final, ela vê uma oportunidade que pode mudar sua sorte e a transformar em uma ricaça.

No entanto, tudo dá errado de forma inesperada. Mesmo assim, a cara de pau consegue dar a volta por cima e terminar o folhetim bem.

Qual o final de Josefa O Cravo e a Rosa?

A reta final da história de Josefa em O Cravo a Rosa começa quando a personagem de Eva Todor consegue fisgar Joaquim (Carlos Vereza) e fica noiva do ricaço. Nesta parte da história, ela e Dinorá já foram expulsas de casa por Cornélio – que descobre o caso de Celso e Dinorá – e a oportunidade de casar com Joaquim é tudo o que a mulher precisava para se dar bem.

O dia da cerimônia chega e a interesseira entra na igreja com um grande sorriso no rosto e é acompanhada por seu filho Heitor até o altar. Porém, tudo dá errado. Na hora do aguardado “sim” no casório, Joaquim começa a passar mal. De repente, o pai de Marcela (Drica Moraes) e Januário (Taumaturgo Ferreira) cai no chão e em seguida é dado como morto.

Josefa não chega a se tornar esposa do ricaço antes da morte e espera ansiosa pelo dia da leitura da herança, para saber se ficou com algum dinheiro do ex-noivo. Quando o momento chega, ela descobre que não receberá nenhum centavo e que a herança ficou toda para Januário. Marcela, a outra filha de Joaquim, também sai de mãos abanando.

Depois de tudo isso, o Josefa O Cravo e a Rosa final parecia ser longe de uma vida confortável e ela continuaria para sempre como uma acolhida na pensão de Dalva (Bia Nunnes). No entanto, uma nova reviravolta muda sua vida. Nos últimos capítulos da trama, Cornélio perdoa Dinorá e reata o casamento com a loira.

Ele impõe regras que farão a mulher andar na linha, porém, permite que ela e Josefa voltem a morar com ele e continuem usufruindo de seus bens. Para não perder a mordomia, Josefa vira uma grande bajuladora do genro. No Josefa O Cravo e a Rosa final, durante o último capítulo da novela, Dinorá, Cornélio e Josefa vão ao casamento de Bianca (Leandra Leal) e o professor Edmundo (Ângelo Antônio). A mulher não para de rasgar elogias para o marido da filha e continua uma interesseira cara de pau.

Última novela de Eva Todor foi uma década atrás

A reprise de O Cravo e a Rosa fez com que alguns fãs de Eva Todor pudessem matar a saudade. A atriz morreu em dezembro de 2017 e estava na época afastada da televisão há alguns anos. A famosa quase completou um século de vida e faleceu aos 98 anos de idade, vítima de uma pneumonia. Ela também sofria de mal de Parkinson e tinha problemas cardíacos que agravavam sua saúde.

A última novela da atriz foi Salve Jorge, obra de Gloria Perez que ficou no ar outubro de 2012 a maio de 2013. Sua personagem de despedida das telinhas foi Dália, amiga e confidente de Isaurinha (Nívea Maria) e Leonor (Nicette Bruno). Ela era uma mulher indiscreta e na trama acabou sendo a responsável por um grande escândalo vir a tona: de que Celso (Caco Ciocler) era fruto de uma noite de amor de Isaurinha com o falecido marido de Leonor.

Antes deste projeto, ela esteve em As Brasileiras (2012), a novela Tititi (2010), que foi reprisada em 2021 no Vale a Pena Ver de Novo e Caminho das Índias (2009), que atualmente está em reprise no canal Viva. Todas elas estão disponíveis no catálogo da Globoplay.

