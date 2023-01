Karatê kid hoje: como estão os atores do clássico dos cinemas

Lançado em 1984, Karatê Kid contava a história do jovem Daniel, um adolescente que aprende a arte japonesa com seu vizinho Sr. Miyagi (o falecido e grande Pat Morita) para ajudar a se defender dos valentões da escola. Agora, quase 40 anos depois, olhamos para o elenco deste filme e vemos o que eles estão fazendo nos dias de hoje.

Ralph Macchio, Daniel LaRusso - Karatê kid hoje

Charlie Sheen recebeu o papel de Daniel LaRusso antes de ir para Ralph Macchio. No filme, Macchio interpreta um adolescente que se transfere para uma nova escola e é perseguido por um grupo de meninos que estão treinando em algumas artes marciais antiéticas. Na época das filmagens, Macchio tinha na verdade 22 anos - ele estrelou mais dois filmes de Karate Kid .

Macchio apareceu em um episódio de How I Met Your Mother como ele mesmo, e teve um pequeno papel coadjuvante em Hitchcock . Ele estrela a nova série derivada de Karate Kid , Cobra Kai .

Elisabeth Shue, Ali Mills - Antes e depois

Uma atriz pouco conhecida na época, Elisabeth Shue ganhou o papel de Ali Mills, interesse amoroso de Daniel e namorada daquele grande idiota, Johnny.

Nos anos 90, Shue tentou abandonar sua imagem de rainha adolescente estrelando o drama sombrio Deixando Las Vegas , pelo qual ela ganhou uma indicação ao Oscar. Depois de ser "reintroduzida" na comédia Hamlet II , ela se tornou regular na série CSI: Crime Scene Investigation. Ela atualmente aparece na série Amazon Prime The Boys.

William Zabka, Johnny Lawrence - Karatê kid hoje

William Zabka fez sua estréia na tela grande em The Karate Kid como Johnny Lawrence, o membro principal de Cobra Kai.

Zabka é conhecido por seus papéis de vilão nos filmes dos anos 80 e, enquanto continua atuando, também escreve, dirige e produz. Ele ganhou uma indicação ao Oscar por escrever e produzir o filme Most em 2004. Zabka apareceu em How I Met Your Mother como ele mesmo, como Macchio, e teve um pequeno papel na comédia dos anos 80, Hot Tub Time Machine . Ele reprisa seu papel de Johnny em Cobra Kai da Netflix.

Martin Kove, John Kreese - Karatê kid hoje

Há rumores de que Chuck Norris recusou o papel do malvado líder Cobra Kai, John Kreese, porque não estava de acordo com as crenças positivas de Norris nas artes marciais. Norris disse que nunca lhe foi oferecido o papel, mas se tivesse, provavelmente teria sido o motivo pelo qual ele recusou. Em vez disso, o papel foi para Martin Kove, estrela de The Last House on the Left e Death Race 2000 .

Kove reprisou seu papel em mais dois filmes de Karate Kid e apareceu em filmes como Black Sheep e Middle Men . Depois de aparecer em uma participação especial no final da 1ª temporada, Kove se tornou um membro regular do elenco na 2ª temporada de Cobra Kai.

Randee Heller, Lucille LaRusso

A estrela da novela Randee Heller interpretou Lucille LaRusso, a mãe amorosa de Daniel. A atriz teve uma longa e bem-sucedida carreira.

Nos últimos anos, ela apareceu em The Mentalist e Desperate Housewives, mas os fãs de TV provavelmente a conhecem melhor como a malfadada secretária de Don Draper, Miss Blankenship, em Mad Men. Ela fez várias aparições como Lucille em Cobra Kai.

