Lembra dela? Por onde anda Iara Jamra, a Lurdinha de O Rei do Gado

Iara Jamra está de volta às novelas com a reprise de O Rei do Gado, na qual ela interpreta Lurdinha, par romântico de Saracura (Sérgio Reis). A atriz é mais conhecida por ter vivido Nina no Castelo Rá-Tim-Bum, e está afastada da televisão. Como ela está hoje?

Como está Iara Jamra hoje?

A atriz Iara Jamra hoje está com 67 anos de idade e há tempos não aparece nas telinhas. Seu último trabalho em novelas foi em 2019, quando interpretou Yara na novela Amor sem Igual, da Record.

Nos últimos anos, ela fez apenas pequenas participações. Em 2020, ela esteve em um episódio da série O Dono do Lar e em 2021, esteve em um capítulo de Aruanas, série produzida pela Globo. Neste ano, ela esteve na peça de teatro Feliz Dia das Mães, na qual interpretou Dona Alma, uma senhora de 80 anos, e no filme Vale Night.

Atualmente, ela faz parte do elenco da peça Benigno in Paradise, ao lado de Igor Guimarães. O projeto está em cartaz na cidade de São Paulo.

Iara ficou conhecida por interpretar Nina no Castelo Rá-Tim-Bum, na década de 90. Até hoje ela é lembrada por ter vivido a garota que contava histórias para sua boneca Careca. No currículo da paulista também estão dezenas de novelas da Globo - sua estreia na emissora foi em 1986, com Selva de Pedra. Ela também esteve em Tieta (1989) antes de assinar com a Cultura.

A atriz só retornou pra a emissora carioca em 1992, quando participou das minisséries Tereza Batista e Sex Appeal, além da novela Olho no Olho (1993).

Em 1996, conquistou o papel de Lurdinha, par romântico de Saracura, interpretado por Sérgio Reis. A personagem trabalhava na casa de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), que cumpre suas funções mas adorava falar mais do que deveria.

Depois do sucesso de Benedito Ruy Barbosa, ela esteve ainda em Roda da Vida (2001), Da Cor do Pecado (2004) e Três Irmãs (2008). Em 2017, participou da novela Belaventura, do SBT, no papel de mais uma empregada doméstica, agora chamada Inesita. Ela já havia participado de Corações Feridos (2012).

Iara Jamra é bastante ativa em sua página no Instagram. Além de divulgar seus trabalhos mais recentes, ela também gosta de deixar claro seu posicionamento político.

Quantas vezes foi exibido o Rei do Gado?

Essa é a terceira reprise de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo. A trama foi ao ar pela primeira vez em 1996, no horário nobre, e se tornou um dos maiores fenômenos do final dos anos 90.

A personagem de Iara Jamra, assim os protagonistas do folhetim, só entram em cena na segunda fase. Na primeira, o público acompanha o surgimento da rivalidade entre os Berdinazzis e os Mezengas, e a paixão proibida entre Henrique (Leonardo Brício) e Giovanna (Letícia Spiller).

Já na segunda fase do folhetim, o filho de Henrique e Giovanna, Bruno (Antônio Fagundes), é um rico fazendeiro conhecido como rei do gado. O protagonista se apaixona por Luana (Patrícia Pillar) ao longo da trama, com quem engata um romance.

Lurdinha faz parte do núcleo da protagonista. Ela é empregada na casa do ricaço, mas as cenas que mais cativam o público é a da doméstica com Saracura, por quem se apaixona. A personagem fez bastante sucesso durante a exibição original.

A edição especial de O Rei do Gado vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília, na Globo. A programação pode sofrer alterações ou o folhetim pode deixar de ser exibido durante os dias de jogos da Copa do Mundo do Catar.

LEIA TAMBÉM:

O que acontece com Leia em O Rei do Gado

Quem é quem na segunda fase O Rei do Gado