Alice Wegmann foi Sofia na novela A Vida da Gente; relembre

Alice Wegmann é um nome badalado nas telinhas brasileiras nos dias de hoje e conta com séries e novelas marcantes no currículo. Com 27 anos de idade, ela tem uma carreira de mais de uma década na TV Globo e parte de seu sucesso começou com uma personagem cheia de dramas abordados na novela A Vida da Gente.

História de Sofia em A Vida da Gente

A atriz Alice Wegmann entrou em A Vida da Gente, de Licia Manzo, como Sofia a partir da segunda fase da trama, após um salto no tempo de quatro anos. Ela estava com 15 anos de idade quando começou a gravar a trama e completou 16 anos durante as filmagens. Na fase criança da personagem, a garota era interpretada por Julia Gomes, que tinha 9 anos de idade.

A trama de Sofia na novela A Vida da Gente não era nada fácil. A menina precisava lidar com as constantes críticas da mãe Vitória, que mesmo aceitando treinar a filha, a desmotivava durante as aulas de tênis e causava vários conflitos na família. A situação chegou a piorar ainda mais quando ela descobriu o grande segredo de Vitória, que a treinadora teve uma filha aos 19 anos que entregou para a adoção.

Com a relação conturbada, ao longo da história Sofia decide sair da aba da mãe e se mudar para viver com o pai, Marcos (Ângelo Antônio), que também era pouco estável, o que deixou sua mãe furiosa. A situação causou então o afastamento da dupla e Sofia parou de ser treinada pela mãe, recebendo o apoio de Ana (Fernanda Vasconcellos), talentosa atleta que teve a vida interrompida por um acidente que a deixou em coma durante anos.

Depois de tanto drama para lidar na novela, Sofia conseguiu terminar A Vida da Gente feliz e realizada. Em suas últimas cenas no folhetim, ela derrota Cecília (Polliana Aleixo), jovem que se tornou pupila de sua mãe após o rompimento da dupla, em uma grande campeonato, cravando seu nome no mundo do tênis.

Alice Wegmann em Rensga Hits

Um dos trabalhos de maior destaque da atriz Alice Wegmann nos últimos tempos foi a série original Globoplay, Rensga Hits!, que estreou em agosto do ano passado. Agora, a produção é exibida nas segundas-feiras pela TV Globo, após a novela Terra e Paixão, por volta das 22h45. A trama se passa no universo sertanejo e mostra a jovem Raísa Medeiros (Wegmann) tentando conquistar seu espaço no meio depois de largar o noivo no altar e se mudar para Goiânia para realizar seu sonho.

A primeira temporada da atração tem 8 episódios e o segundo ano da série já está confirmado. A atriz revelou no Instagram que as gravações começaram agora no final do mês de agosto. Esta é a primeira série da famosa após o final de seu contrato de exclusividade com a TV Globo, que foi finalizada em abril do ano passado, segundo relatou Alice no Instagram na época.

Porém, a não exclusividade com o canal não a impede de realizar outras obras por lá, a diferença é que agora seu contrato é por obra e ela também pode trabalhar em emissoras concorrentes e plataformas streaming. Agora que está gravando a segunda temporada de Rensga Hits!, seu próximo trabalho lançado será Justiça 2, que já está filmada e estreia em outubro na Globoplay.

Qual foi a primeira novela de Alice Wegmann?

Alice Wegmann ingressou na Globo em 2010, para participar de Malhação como a personagem Andrea, filha de João (Rodrigo Veronese) e Rosana (Paula Braun), que se encantava por Fred (Bernardo Mesquita). O romance do casal começava de modo moderado, com eles apenas como amigos, já que o rapaz namorava com Laura, papel de Carolina Lavigne. Porém, o sentimento entre Andrea e Fred é muito forte e impossível de conter, o que faz com que o rapaz termine seu relacionamento para ficar com a moça.

E esta não foi sua única participação na atração jovem. Algum tempo depois, em 2012, após terminar seu trabalho como Sofia em A Vida da Gente, Alice Wegmann retornou ao elenco de Malhação, mas desta vez como a personagem Lia Martins, jovem que arrasava na guitarra e era revoltada por ter sido abandonada pela mãe Raquel (Patrícia Vilela). Quando ela era obrigada a conviver com a mulher novamente, as coisas esquentavam na trama.

Querida na trama, a personagem de Lia Martins voltou a aparecer na novela alguns anos depois, na temporada de 2014. Ela retomou o visual da jovem e gravou uma participação especial que foi exibida durante uma batalha de bandas que era mostrada na trama.

