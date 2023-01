Lembra dele? Yuri da novela Vai na Fé esteve em Carrossel

A novela Vai na Fé traz o ator Jean Paulo Campos, o eterno Cirilo de Carrossel, que interpreta o jovem universitário Yuri. O rapaz chama atenção desde o começo da trama e logo é vítima de uma injustiça que pode acabar com sua vida. Esta é a primeira produção do famoso nas telinhas da Globo.

Yuri da novela Vai na Fé vai ficar preso?

Boas notícias para quem acompanha a trama de Yuri na novela Vai na Fé: o rapaz conseguirá deixar a prisão depois que receber ajuda de alguns colegas de classe e Lumiar (Carolina Dieckmann), advogada criminalista e professora do rapaz na universidade. Ele foi preso depois de deixar o bar em que estava com Jenifer (Bella Campos) e foi levado para um reconhecimento.

De acordo com os resumos da novela Vai na Fé, nos próximos capítulos ele será confundido pela vítima de um assalto e tentativa de estupro como o criminoso que fugiu. Porém, o jovem conseguirá provar sua inocência. Lumiar será essencial em seu caso, ela será chamada por Guiga (Mel Maia), cujo o pai conhece a advogada.

Lumiar e o marido Benjamin (Samuel de Assis), também advogado criminalista, trabalharão no caso do rapaz. O Notícias da TV adiantou que uma gravação de Guiga será essencial para provar que Yuri não cometeu os crimes de que foi acusado. Como a influencer gravou um momento do rapaz com um colega de faculdade no bar em que estavam os jovens, poderá ser comprovado o álibi do estudante.

Yuri será solto no capítulo de quinta-feira, 19 de janeiro, depois de sua audiência de custódia. A situação deve deixar o rapaz muito abalado. Quem conferiu os primeiros capítulos da trama viu que Yuri fez uma grande amizade com Jenifer e só foi para o bar para acompanhar a amiga, já que não tem se dado bem com os riquinhos do curso. Após discutir com um veterano, ele saiu irritado do bar e nem levou a mochila.

Jenifer foi atrás do amigo e quando o alcançou já o viu sendo levado pela polícia. Yuri não fez para ser parado, ele estava andando na rua e ficou tenso quando viu a viatura, apertando o passo. Em seguida, já foi foi preso e levado para reconhecimento.

Veja como foi a cena:

Mas gente, que cena triste em? O Yuri sendo preso, sem cometer crime algum, motivo? Racismo. #VaiNaFe tá retratando o que muito acontece em nosso país. Triste. pic.twitter.com/aep4e3zPAG — @babadosincero (@babadosincero) January 17, 2023

Personagem Yuri é estreia de Jean Paulo Campos na Globo

Muito conhecido por ter vivido o famoso personagem Cirilo de Carrossel, novela infantil do SBT, Jean Paulo Campos aparece pela primeira vez na TV Globo. Em 2022, foi revelado que o ator fechou contrato com a emissora e ele foi anunciado como o Yuri da novela Vai na Fé.

Na época, Larissa Manoela, sua colega de elenco em Carrossel e que estreou na Globo com a novela Além da Ilusão, publicou uma foto com o amigo e escreveu: "Maria Joaquina e Cirilo se encontraram na TV Globo? A informação procede seguida da imagem produção. O encontro que ninguém esperava e a gente amou ter. Lindo te ver Jean! Brilha".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Jean Paulo Campos tem 19 anos de idade e atua desde pequeno. Ele fez carreira no SBT quando viveu Cirilo em Carrossel (2012 - 2013) e também apareceu em produções como Amor e Revolução (2011), Patrulha Salvadora (2014), Mansão Bem Assombrada (2015), Carinha de Anjo (2016), Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro (2018) e Exterminadores do Além (2021).

Fora da emissora, ele esteve no filme Barraco de Família (2022) e também deu às caras na Record, em que participou do reality show Troca de Esposas. Ele apareceu em um episódio especial da temporada de 2020, que foi marcado pela troca de maridos e não das esposas.

Agora em 2023 ele vive Yuri na novela Vai na Fé e tem recebido elogios por seu trabalho na obra de Rosane Svartman.

Jean Paulo Campos tá ótimo em #VaiNaFé. Sorte a dele estrear em uma novela da Rosane Svartman e em um papel maravilhoso. — igor sdm 🌙 (@shinestvs) January 17, 2023

yuri vai emocionar amanhã falando com ben e lumiar

jean paulo campos o maior de sua geração #VaiNaFe — gabriel 💎 (@gbrlest) January 17, 2023

A Globo tem adotado uma dinâmica de contrato por obra com os atores, então não se sabe se o jovem continuará na emissora após o final do folhetim. Porém, se o personagem for um sucesso, as chances existem.

