Quem é quem no elenco de Vai na Fé, nova novela das 7

Vai na Fé, a nova novela das 19h, estreia nesta segunda-feira, 12. A trama de autoria de Rosane Svartman é a primeira da emissora com temática gospel e será protagonizada por Sheron Menezzes, José Loreto, Carolina Dieckmann, Bella Campos, Mel Maia, entre outras estrelas globais.

Qual a história da nova novela das 7?

A novela Vai na Fé conta a história de Sol (Sheron Menezzes), uma jovem cristã que na adolescência adorava ir aos bailes funks e ficou muito conhecida por dançar nas festanças, se tornando a "princesa do baile".

Com o marido sem emprego desde a pandemia e com a família endividada, ela ganha a oportunidade de voltar aos palcos ao ser convidada por Lui Lorenzo (José Loreto), um cantor em decadência mas muito conquistador, para ser sua backing vocal. O novo trabalho fará com que ela reencontre uma velha paixão da juventude, Benjamin (Samuel de Assis), mas também trará Theo (Emilio Dantas) de volta para sua vida, de quem não tem boas memórias.

A autora do folhetim é Rosane Svartman. Outros trabalhos da escritora na Globo foram Malhação: Intensa como a Vida (2012), Malhação: Sonhos (2014), Totalmente Demais (2015) e Bom Sucesso (2019).

Sheron Menezzes é Sol na novela Vai na Fé

Sheron Menezzes interpreta Sol, a mocinha protagonista de Vai na Fé. Casada com um homem que está desempregado e mãe de duas filhas, ela vende quentinhas na rua para tirar o sustento de sua família. Religiosa, canta no coral de igreja, mas já foi rainha dos bailes funks.

Ela será convidada para se tornar dançarina e backing vocal do cantor pop Lui Lorenzo (José Loreto), o que colocará sua fé em xeque.

José Loreto é Lui

José Loreto é o cantor pop Lui Lorenzo, que já foi muito famoso mas hoje mal consegue lotar casas de shows. Possui uma relação distante com o pai Fabio (Zé Carlos Machado), sendo criado e agenciado por sua mãe Wilma (Renata Sorrah).

É um homem extremamente conquistador que não se compromete com ninguém, até que conhece Sol.

Carolina Dieckmann é Lumiar na novela Vai na Fé

Lumiar é uma advogada criminalista bem-sucedida. Ela conheceu o marido Benjamin (Samuel de Assis) na faculdade de Direito, e juntos os dois construíram carreiras de sucesso.

A personagem é filha de Dora (Claudia Ohana) e Fabio (Zé Carlos Machado), que são totalmente opostos a ela - inclusive, a advogada odeia o seu próprio nome, uma homenagem à cidade onde nasceu que é um lugar calmo e cheio de natureza.

Samuel de Assis é Benjamin

Benjamin é o marido de Lumiar, que também trabalha como advogado. A vida do personagem mudou após a morte de seu pai, o que fez com que ele tivesse que se tornar responsável pela família e se tornar administrador do escritório de advocacia aberto por ele.

Antes de se casar com Lumiar, ele viveu um romance ainda na juventude com Sol e ficará abalado ao reencontrar a moça depois de tantos anos.

Bella Campos é Jenifer na novela Vai na Fé

Jenifer é a filha mais velha de Sol, que sonha em se tornar advogada. A jovem ganha uma bolsa de estudos em uma faculdade prestigiada no curso de Direito e se torna a primeira de sua família a cursar o ensino superior.

Lá, ela vai encontrar um mundo totalmente diferente do seu e se tornará rival de Guiga (Mel Maia), uma patricinha mimada disposta a infernizar sua vida. Feminista, ela também se incomodará com a apatia de seu pai frente às tarefas domésticas.

+ Novela Vai na Fé estreia dia 16 de janeiro e traz trama evangélica

Mel Maia é Guiga

Mel Maia interpreta a mimada Guiga, estudante de Direito da turma de Jenifer. A garota é arrogante, esperta, fútil, fashionista e influencer nas redes sociais, e logo implica com a filha de Sol.

Guiga ganha dinheiro com sua página no Instagram, mas suas recomendações são sempre de procedência duvidosa. A vida da patricinha vira de cabeça para baixo quando seu pai é preso ao participar de um crime financeiro.

+ Quando estreia Vai na Fé e qual o horário da nova novela?

Regiane Alves é Clara na novela Vai na Fé

Clara costumava trabalhar como modelo no passado, mas deixou a profissão. Ela é casada com Theo (Emilio Dantas), o vilão da trama, mas a união não vai bem já que o crápula coloca sua mulher para baixo todos os dias.

A personagem então começa a ter problemas de autoestima assim como seu filho Rafael (Caio Manhente), que também sofre na mão do pai. Sua história passará por uma reviravolta ao longo da trama.

Emílio Dantas é Theo

Theo, interpretado pelo ator Emílio Dantas, é o grande vilão da novela Vai na Fé. O personagem quando está em público se comporta como se fosse um bom pai e marido, mas passa longe disso. Em casa, maltrata a esposa e o filho.

Ele aspira ser tudo o que Benjamin se tornou - os dois se conheceram na faculdade de Direito, mas o vilão nunca se formou já que preferia ir para bailes funks ao invés de estudar. Theo se tornou empresário, mas tem negócios escusos que podem lhe trazer problemas.

+ Novela Vai na Fé estreia: quando começa a novela das 7

Renata Sorrah é Wilma na novela Vai na Fé

Renata Sorrah interpreta Wilma, mãe de Lui Lorenzo. Ela é uma mulher rude e egoísta, que um dia já foi uma grande atriz de televisão e cinema, mas hoje trabalha gerenciando a carreira do filho.

Guarda ressentimentos do pai de seu filho, o ex-ator Fabio (Zé Carlos Machado), que também é pai de Lumiar. A postura da empresária foi um dos motivos que afastaram o artista de Lui, que hoje também é distante de seu genitor.

Carla Cristina Cardoso é Bruna em Vai na Fé

Bruna é uma das melhores amigas de Sol desde o tempo que as duas frequentavam os bailes funks da Zona Norte carioca nos anos 2000.

Interpretada pela atriz Carla Cristina Cardoso, está sempre ao lado da amiga. É mãe de Kate (Clara Moneke), que cria sozinha, e vende quentinhas ao lado de Sol para tirar seu sustento.