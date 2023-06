Linha Direta hoje tem caso de fake news que inspirou novela das 9

Nesta quinta-feira, 22 de junho de 2023, o Linha Direta vai exibir o episódio "Fake News mata", que apresentará duas tragédias ocasionadas por informações falsas. O primeiro caso já está encerrado e condenou os agressores de um linchamento que marcou o Guarujá em 2014 e inspirou a história da novela Travessia. O segundo caso mostrará um crime ainda não resolvido por ter um foragido.

Qual o tema do Linha Direta hoje?

O primeiro caso do Linha Direta de hoje apresentará a história de Fabiane Maria de Jesus. Em 2014, no bairro de Morrinhos, no Guarujá, a dona de casa foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças depois que um retrato falado viralizou em uma página do Facebook. Ela foi linchada pela população, sofreu diversas agressões, foi arrastada e pisoteada.

Fabiane, de 33 anos, foi socorrida e ficou internado no hospital Santo Amaro, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu dois dias depois. Ela era casada e tinha duas filhas.

Alguns anos após a tragédia, os cinco acusados pelo espancamento de Fabriane foram condenados. Em 2016, Lucas Rogério Fabrício Lopes recebeu uma pena de 30 anos pelo crime. No ano seguinte, foram condenados também Abel Vieira Batalha Júnior, Carlos Alex Oliveira de Jesus e Jair Batista dos Santos, que foram condenados a 40 anos de prisão, além Valmir Dias Barbosa, que recebeu a menor pena, 26 anos de detenção.

O segundo caso do programa de hoje do Linha Direta mostrará uma tragédia que marcou a Praça do Peu, no Conjunto Salvador Lyra, em Maceió, Alagoas, em 2016. Geovane Gregório dos Santos, de 26 anos, foi espancado até a morte depois de ser acusado de roubo.

Testemunhas afirmavam que Geovane tinha tentado roubar um homem na noite do crime, por isso ele foi detido pela população, que o agrediu com socos, chutes e pedras. De acordo com informações da polícia, mesmo desacordado Geovane continuou sendo agredido por três homens durante o linchamento. Depois, foi ateado fogo a um capacete que foi colocado na cabeça do rapaz. Ele deixou dois filhos.

Em 2018, um dos suspeitos do crime, Hewerton Petrilli dos Santos, foi julgado pelo caso e condenado a 10 anos de prisão em regime fechado. No entanto, ele não está preso e até hoje seu paradeiro é desconhecido. O programa desta quinta-feira do Linha Direta exibirá imagens do condenado e pedirá para que a população relate sua localização à polícia pelo telefone 181 se tiver informações.

Caso do Linha Direta de hoje foi inspiração da novela Travessia

O primeiro caso abordado no episódio de hoje no Linha Direta, o do linchamento de Fabiane Maria de Jesus, foi inspiração para a autora Gloria Perez na novela Travessia (2022 - 2023). A trama principal do folhetim trazia Brisa (Lucy Alves), uma mulher do interior do Maranhão que é alvo de uma deep fake na web e por isso é confundida com uma suposta sequestradora de crianças.

Na história da novela, Brisa não tem o trágico destino que Fabiane teve na vida real. A moça é linchada pela população, mas consegue fugir e se esconde no carro de Oto (Romulo Estrela), que a ajuda a escapar da cidade. Ao longo da trama ela consegue provar sua inocência e ganha um final feliz.

