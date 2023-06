Linha Direta hoje traz o caso 'Os Vizinhos Racistas'; conheça a história da tragédia

Nesta quinta-feira, 15 de junho de 2023, o público irá conferir mais um episódio da nova temporada do programa criminal Linha Direta. No programa de hoje, intitulado Os Vizinhos Racistas, três histórias de famílias destruídas pelo racismo serão abordadas.

Qual o caso do Linha Direta hoje?

O primeiro caso exibido no Linha Direta de hoje, 15 de junho, será sobre o assassinato do idoso Antônio Alves de Freitas, de 62 anos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ano de 2020. A vítima foi morta a facadas pelo vizinho Joel de Souza Lima, de 66 anos, motivado por racismo, conforme aponta o inquérito policial da época.

Já o segundo caso desta quinta-feira no Linha Direta abordará um crime que ocorreu em Mogi das Cruzes, em São Paulo, em 2022. Pedro Azpilicueta, de 28 anos, filho do casal Jefferson Luiz Azpilicueta e Joseane Costa Azpilicueta,

foi baleado três vezes pelo vizinho, o guarda municipal José Carlos de Oliveira.

Pedro sobreviveu ao ataque e revelou ao O Globo, na época, que João Carlos já intimidava e ofendia sua família com xingamentos racistas há vários anos, desde que se mudaram para o local. Por conta disso, câmeras de segurança foram instaladas na parte externa da casa da família da vítima, que mais tarde filmaram o crime. O guarda municipal ficou foragido, mas depois se entregou a polícia e foi acusado de tentativa de homicídio, injúria racial e porte ilegal de armas.

O último caso do programa Linha Direta já foi exibido pelo programa, lá em 2005, e dá luz a um crime sem solução há 20 anos. O assassinato de Jeferson Leandro Matias Salvador, de 19 anos de idade, ocorreu em janeiro de 2003, em Itupeva, São Paulo, e o suspeito é o serralheiro Emerson Souza Sales, cunhado da vítima. Ele está foragido até hoje.

Que horas começa o Linha Direta na Globo?

O Linha Direta começa às 23h00 nesta quinta-feira, segundo a programação oficial online da emissora. O programa vai ao ar depois da comédia Cine Holliúdy.

Para assistir ao vivo, é só conectar na TV Globo ou usar a aba "Agora na TV" gratuitamente na plataforma da Globoplay para conferir a programação do canal em tempo real de qualquer dispositivo.

Caso prefira assistir ao conteúdo a qualquer hora, você pode conferir todos os episódios na Globoplay, eles são disponibilizados logo após a exibição na TV aberta. É bom lembrar que na plataforma streaming o conteúdo não é gratuito e está disponível apenas para assinantes do serviço.

Relembre - 4 casos que o Linha Direta ajudou a resolver

Casos que já foram exibidos no Linha Direta 2023

Após vários anos fora do ar, o Linha Direta retornou em 2023 com episódios inéditos e agora um novo apresentador, o jornalista Pedro Bial. A estreia da temporada foi no dia 4 de maio.

Caso Eloá: o primeiro episódio mostrou o caso de Eloá, uma jovem de 15 de idade que foi mantida em carcere privado e depois foi assassinada pelo namorado, em Santo André, em outubro de 2008.

Letícia Tanzi: no final do primeiro episódio, o programa mostrou o caso de Letícia, uma jovem de 13 anos que foi assassinada pelo pai em São Roque, interior de São Paulo, em 2018, e que ainda está foragido.

A Barbárie de Queimadas: no segundo episódio da temporada, o Linha Direta exibiu um caso de estupro coletivo seguido de homicídio que chocou a cidade de Queimadas, na Paraíba, em 2012.

Henry Borel: no terceiro episódio, o programa mostrou a história do menino Henry Borel, de 4 anos de idade, que morreu em março de 2021. Após ser considerado acidental, a morte do garoto foi investigada como crime quando suspeitas de abuso da mãe e do padrasto surgiram.

Lorena Rodrigues: no mesmo episódio de Henry, o Linha Direta mostrou a história de Lorena Rodrigues, uma garotinha de 2 anos de idade encontrada morta em Manaus. A tia da menina confessou que ela e o companheiro tiraram a vida da sobrinha. O suspeito do caso estava foragido e foi preso semanas depois da exibição do caso no programa da Globo.

Golpe dos Nudes: o programa exibiu neste episódio um esquema que movimentou muito dinheiro em presídios no Rio Grande do Sul. Um golpe que envolvia enviar fotos de mulheres nuas e depois extorsão.

O serial-killer de Curitiba: o episódio abordou casos que ocorreram entre abril e maio de 2021, motidos por homofobia.

Renata Ferraz: no mesmo episódio do serial-killer de Curitiba foi abordado o caso da jovem trans de 16 anos Renata Ferraz, assassinada em Patos, Paraíba, em 2022, e ainda sem criminosos presos.

A viúva: neste episódio, o Linha Direta mostrou um caso com cara de filme de Hollywood e mostrou a história de Heloísa Borba Gonçalves, uma mulher acusada de estelionato, falsidade ideológica e fraude procurada pela polícia americana há décadas e que ainda está foragida.

Leia também - Veja quando sai os próximos episódios da série Os Outros