Lorena e Expedito terminam após traição em Mulheres Apaixonadas

Casal termina por deslize do modelo com Marina.

A aproximação de Marina (Paloma Duarte) com Expedito (Rafael Calomeni) depois que a moça vira fotógrafa resulta em novos desdobramentos na novela Mulheres Apaixonadas. O claro interesse da ex de Diogo no modelo acaba em beijo, e Lorena e Expedito terminam.

Como Lorena e Expedito terminam em Mulheres Apaixonadas?

Lorena e Expedito terminam na novela Mulheres Apaixonadas depois que o modelo confessa para a namorada que beijou Marina, ex-nora dela. Tudo ocorre depois de uma sessão de fotos que a jovem realiza sozinha com o rapaz na casa de Lorena. A ex-esposa de Diogo (Rodrigo Santoro) faz alguns comentários sobre o bonitão, se aproxima dele e acaba o seduzindo. Ela tem a iniciativa de dar o primeiro beijo, mas depois ele corresponde e a beija apaixonadamente.

A jovem vai embora logo em seguida, mas sua visita não passa despercebida por Lorena, que ao chegar em casa sente o perfume da moça. Desconfiada, ela pergunta sobre o que aconteceu e Expedito desconversa, só revelando a sessão de fotos. Porém, a personagem de Suzana Vieira não deixa o assunto para lá e pouco depois volta a questionar o amado.

Lorena tem uma conversa franca e madura com o namorado, e conta que sabe que Marina estava dando em cima dele. Por isso, o jovem acaba confessando tudo. Lorena fica muito chateada com a situação e pergunta detalhes, como quem beijou quem primeiro e se ele gostou. Mesmo envergonhado, ele conta a verdade e revela que gostou de beijar a moça.

A mãe de Diogo pede um tempo sozinha para pensar e sofre com a traição do namorado. Alguns capítulos após o beijo da dupla, Lorena e Expedito terminam. O modelo até tenta se acertar com a namorada, pede perdão e revela que gostaria de apagar o passado, mas Lorena é decidida e resolve não perdoá-lo.

"Nosso relacionamento acabou não porque você foi infiel, mas desleal. Desleal comigo e com o Diogo. Porque você sabia, sempre soube, comentamos várias vezes aqui em casa que a Marina estava se aproximando de você para atingir a mim e o meu filho", dispara Lorena. "Nem outra chance para mim?", questiona o galã. "Não existe outro jeito meu caro", afirma ela. Após a DR, ela entrega as malas do modelo, que vai embora de sua casa definitivamente.

Lorena e Expedito reatam no final da novela?

Depois que Lorena e Expedito terminam, ele engata de vez seu romance com Marina. No entanto, na reta final da novela Mulheres Apaixonadas, ele sente saudade de Lorena e com a recaída pede uma segunda chance para a ex-namorada. Porém, a personagem de Susana Vieira é muito firme em sua decisão e não o aceita de volta.

"Eu amo você", se declara o rapaz, mas nada do que ele fala adianta e Lorena não aceita as explicações do modelo sobre ter caído na lábia de Marina: "eu não aceito deslealdade Expedito". "Não tem mais volta mesmo?", questiona o modelo. "Não seria a mesma coisa, então prefiro me lembrar do que foi. Vamos guardar boas lembranças um do outro, melhor assim", afirma a mulher.

Depois que leva um fora definitivo de Lorena, Expedito acaba ficando com Marina no final da novela Mulheres Apaixonadas. Só que o relacionamento dos dois não é tão bom quanto o que ele tinha com Lorena, pois Marina volta a mostrar seu ciúmes, assim como era no casamento de altos e baixos com Diogo. As últimas cenas do casal na trama de Manoel Carlos mostram uma briga deles por conta de um guardanapo com batom de uma das modelos que trabalham com ele que a fotógrafa encontra nas coisas do amado.

