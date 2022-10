Debate da Globo entre Lula e Bolsonaro: horário e como assistir (28/10)

Este será o último debate antes do segundo turno - Foto: divulgação

Presidenciáveis se encontram pela última vez antes do segundo turno

Os candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) participam hoje, sexta-feira, 28, do último debate antes do segundo turno das eleições, na Globo. O encontro entre os presidenciáveis vai ao ar logo após a novela Travessia e também será transmitido gratuitamente pela internet.

Que horas começa o debate da Globo hoje?

O debate da Globo entre Bolsonaro e Lula começa às 21h30, horário de Brasília, após a novela Travessia. O embate entre os candidatos, realizado nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro, terá duas horas de duração e está programado para terminar às 23h30.

O evento será mediado pelo jornalista William Bonner e será dividido em cinco blocos. Desta vez, serão os próprios presidenciáveis que vão administrar o tempo entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Por exemplo, nos blocos de tema livre, cada candidato terá 15 minutos para usar como quiser para questionar, explicar ou responder o adversário.

O debate da Globo será dividido da seguinte forma:

Primeiro bloco: duração de 30 minutos com tema livre. Cada candidato terá 15 minutos para fazer perguntas e respostas para o adversário. Lula e Bolsonaro administram o tempo disponível.

Segundo bloco: duração de 20 minutos com temas determinados pelo Jornalismo da Globo, que poderão ser escolhidos pelos candidatos. O bloco será dividido em duas rodadas de 10 minutos, e cada um deles terão 5 minutos para falar em cada uma.

Terceiro bloco: 30 minutos de tema livre com as mesmas regras do primeiro bloco.

Quarto bloco: 20 minutos de temas determinados com as mesmas regras do segundo bloco.

Quinto bloco: cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para as considerações finais.

Como assistir ao debate da Globo ao vivo e online?

O debate será transmitido pela televisão e pela internet gratuitamente para todo o Brasil.

Assistir o debate pela televisão: sintonize na Globo no horário indicado.

Assistir o debate pelo Globoplay: a plataforma de streaming disponibiliza de graça o sinal da Globo para não-assinantes.

Para assistir, acesse o Globoplay pelo navegador de seu smartphone ou computador. Quem já tiver um conta Globo.com só precisa inserir o e-mail e a senha. Novos usuários devem se cadastrar e informar os dados solicitados.

Após a conclusão do cadastro, clique em 'Agora' na página inicial e aguarde a transmissão começar.

Assistir o debate pelo G1: acesse o link oficial da transmissão (https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2022/ao-vivo/debate-presidencial-para-segundo-turno-acompanhe-em-tempo-real.ghtml) e faça login ou se cadastrado conforme instrução acima. Depois, clique no player que aparecerá na hora do debate e aguarda o início da transmissão.

Quem vai ganhar: Lula ou Bolsonaro?

A pesquisa Datafolha, encomendada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela Globo, divulgada na última quarta-feira, 27, aponta que Luiz Inácio Lula da Silva está na frente para vencer as eleições. O petista lidera com 49% das intenções de voto no segundo turno, enquanto Bolsonaro está em segundo lugar. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O resultado se mantém estável em relação a pesquisa anterior, divulgada em 19/10. Lula manteve o mesmo índice de votação, enquanto o candidato do PL subiu 1%. Brancos e nulos diminuíram de 5% para 4%, enquanto quem não sabe ou não respondeu caiu de 2% para 1%.

Considerando apenas os votos válidos, Lula tem 53% contra 47% de Bolsonaro. O número é calculado excluindo os brancos, nulos e indecisos.

No primeiro turno, o petista saiu na frente com 48,4% dos votos (52,7 milhões), enquanto Bolsonaro ficou em segundo lugar com 43,02% (51,07 milhões).

Qual é a ordem da votação no segundo turno das eleições?

A ordem para a votação é primeiro para governador e depois para presidente. Vale lembrar que nem todos os estados terão segundo turno para o cargo no governo.

O segundo turno das eleições 2022 ocorrem neste domingo, 30 de outubro. A apuração está prevista para começar por volta das 17h, horário de Brasília.