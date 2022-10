Horário das eleições 2022: até que horas pode votar?

As urnas ficarão abertas até às 17h, de acordo com o horário de Brasília.

Hoje, 2, é o primeiro turno eleitoral e o horário das eleições 2022 é das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília. Então, os eleitores têm até às 17h para votar, de acordo com o fuso da capital federal. Todos os estados vão votar ao mesmo tempo, ou seja, aqueles que tiverem fuso horário diferente do da capital federal se adequaram. Então veja até que horas pode votar em cada estado.

Confira também como denunciar fake news pela internet

Horário das eleições 2022 em cada estado brasileiro

Veja o horário de votação nos diferentes fusos brasileiros:

Acre: das 6h às 15h (horário local)

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima: das 7h às 16h (horário local)

Amazonas: das 7h às 16h.

Fernando de Noronha (PE): das 9h às 18h.

Distrito Federal e demais localidades (horário de Brasília): das 8h às 17h.

Neste ano, o TSE decidiu unificar o horário de votação, sendo assim, todos os estados vão votar ao mesmo tempo, seguindo o horário de Brasília. Então, os locais que tiverem outro fuso tiveram que adequar seus horários para que todas as federações abram e fechem as urnas juntos.

Por exemplo, Fernando de Noronha (PE) começou a votação às 9h, no horário local, e vai terminar às 18h. O Acre começou a votação às 6h, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a maior parte do Amazonas começaram às 7h (horário local). Os demais estados seguem o fuso da capital e iniciaram às 8h.

Fora do Brasil

A votação fora do Brasil também acontece das 8h às 17h, contudo de acordo com o fuso de cada local. Lugares no exterior não terão horário de votação unificado com o Brasil. Por exemplo: a Nova Zelândia já abriu e fechou suas urnas, pois seu fuso está à frente do país.

Apuração

Com a unificação do horário das eleições 2022, a apuração vai começar às 17h (horário de Brasília), quando todas as urnas forem encerradas. Nas outras eleições, a apuração só começava quando as urnas do Acre se encerravam, o que correspondia a duas horas depois no fuso da capital federal. Com essa medida, a expectativa é de que os resultados sejam divulgados mais cedo.

Veja também: como acompanhar a apuração dos votos

Votação 2022

Para votar, o eleitor deve levar apenas consigo um documento oficial com foto para sua identificação. Documentos aceitos pela Justiça Eleitoral são: carteira de identidade (RG), carteira nacional de habilitação (CNH), passaporte, certificado de reservista, carteira de registro profissional (exemplo: OAB) e carteira de trabalho.

Além disso, o e-título também pode ser usado para identificação se este contiver foto. Mas apenas os eleitores que coletaram a biometria têm sua imagem no aplicativo.

O TSE permite também que o eleitor leve um papel com os números de seus candidatos escritos para não esquecer na hora de votar. Este ano, é proibido levar o celular na cabine de votação, o aparelho deve ficar com o mesário enquanto o cidadão faz seu voto.

Os cargos que devem ser votados este ano são, na ordem em que aparece na urna, deputado federal (quatro dígitos), deputado estadual (cinco dígitos), senador (três dígitos), governador (dois dígitos) e presidente (dois dígitos).