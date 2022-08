Maria Bruaca morre em Pantanal? Tenório vai sequestrar ex

Desde que decidiu levar Tenório até a justiça para conseguir o que é seu por direito, Maria Bruaca se colocou em risco. Nos próximos capítulos do remake de Pantanal, a mulher receberá uma proposta do ex-marido, mas após recusá-la, vai virar alvo. Maria Bruaca morre em Pantanal? A personagem de Isabel Teixeira ainda terá momentos de horror nas mãos do vilão vivido por Murilo Benício.

Maria Bruaca morre em Pantanal ou não?

Maria Bruaca não morre até o final da novela Pantanal, mas isso não significa que a trajetória da personagem será fácil. Antes de ganhar seu final feliz, a mulher sofrerá muito. Se seguir os passos da versão de 1990 com fidelidade, nos próximos capítulo do remake da Globo, Tenório vai tentar voltar com Maria Bruaca.

Em pânico ao ver seus bens congelados por causa do divórcio, ele vai até a fazenda de José Leôncio para conversar com a ex-esposa. O grileiro vai falar tudo o que acredita que a mulher quer ouvir e dirá que pretende ficar com ela e enxotar a segunda esposa e os filhos de volta para São Paulo.

Porém, Maria Bruaca já passou desta fase e não vai mais querer saber do pai de sua filha. Nas cenas da Manchete, durante o pedido de Tenório, Maria fez uma proposta: ela abriria mão da metade do patrimônio se ele fosse embora para São Paulo com sua outra família e deixasse a fazenda para ela. No entanto, Tenório não gosta nada dessa ideia.

Como os dois não chegam a um acordo, ele vai para casa com sede de vingança e disposto a acabar com a primeira esposa e seu amante Alcides. Além disso, ele se convence que Zé Leôncio está por trás das decisões de sua mulher e por isso decide que também irá acabar com o pecuarista e sua família. Tenório então toma uma decisão drástica e contrata um matador de aluguel.

Esse jagunço se chamava Teodoro na versão de 1990 e ganhou o nome de Solano na versão de 2022. Ele entrará na trama da Globo a partir do dia 5 de setembro de acordo com os resumos cedidos pela emissora. Sua missão será assassinar os inimigos de Tenório e sua primeira vítima é Zé Lucas, que será baleado no peito. Apesar do susto, o primogênito de Zé Leôncio se recupera ao ser cuidado pelo Velho do Rio.

Depois, Solano contará com a parceria de Renato, o filho do meio de Tenório, para planejar a morte de Tadeu. Porém, Zefa vai descobrir tudo e alertará a fazenda de José Leôncio, o que dará fim ao plano da dupla. Por último, Solano vai tentar matar Juma, mas acabará virando “comida de onça”.

Com a morte de Solano, Tenório precisará sujar as mãos, já que ainda terá muitos inimigos para lidar. Ele então resolverá dar cabo de Maria Bruaca e Alcides. Ele sequestrará o casal e dará início a sua vingança. Sádico, ele não quer apenas matar a ex-esposa e seu amante, mas fazê-los sofrer muito. Por isso, ele resolve castrar Alcides.

Amarrado, Alcides não consegue impedir a ação do rival e sofre muito nas mãos do vilão, enquanto Maria Bruaca assiste a tudo. Então Maria Bruaca morre em Pantanal? Após terminar sua maldade, Tenório não mata nenhum dos dois e deixa que a dupla continue revivendo o trauma.

Porém, o que Tenório não esperava é que a conta de seus crimes chegaria. Alcides se vinga do chifrudo e o mata ao encurralá-lo na beira do rio, com a ajuda de Zaquieu. Em 1990, o peão enfiou uma lança na barriga do algoz, que morreu em questão de segundos. Já no remake, a jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, revelou que após Alcides atingir Tenório com sua lança, o vilão será puxado para a água por uma sucuri e então morrerá afogado.

O que acontece com Maria após a morte de Tenório

Se os acontecimento de 1990 se repetirem, após a morte de Tenório, Maria Bruaca finalmente conseguirá sua paz e felicidade. A primeira notícia boa que ela terá após o assassinato do ex-marido é que Alcides continua um homem inteiro. O peão vai revelar para a amada que apesar da dor e sangue que marcaram o momento, a castração de Tenório falhou. Os dois comemoram muito.

Pouco depois, Alcides anuncia que quer deixar o Pantanal e voltar para sua terra natal, o Sarandi (Paraná). Maria Bruaca o acompanha e eles não se despedem de ninguém. A dupla sobe na chalana e vai embora. Maria promete retornar algum dia para visitar sua filha Guta e o neto, que é fruto do relacionamento da moça com Marcelo.

O casal então começa uma nova vida no Paraná, que além de ser terra natal de Alcides, é onde Maria herdou terras que pertenciam a Tenório.

