Quem saiu do Masterchef 2026: Julia é 3ª eliminada após banana queimada

Quem saiu do Masterchef 2026 nesta semana foi a carioca Julia, de 31 anos. A participante não se saiu bem na primeira prova da noite de comida e também teve uma performance ruim na disputa de eliminação e, por isso, acabou deixando o programa nesta terça-feira, 23 de junho. Agora restam 17 competidores.

Julia é quem saiu do Masterchef

A cozinheira amadora Júlia, que também é gamer, foi eliminada após apresentar uma releitura de pirarucu com tucupi na prova decisiva de comida regional. O prato não convenceu os jurados e recebeu críticas principalmente pelo ponto de alguns ingredientes.

Durante a avaliação, Erick Jacquin apontou problemas na execução da receita e foi direto ao comentar um dos erros da participante. “Essa banana queimada, não tem jeito, não pode passar isso”, afirmou o chef. Além da banana, a representação do prato também foi considerada abaixo do esperado para o desafio.

Em entrevista ao site da Band, Júlia admitiu a frustração por deixar a competição antes de conseguir mostrar melhor sua identidade na cozinha. “Estou triste de estar saindo”, disse a participante. Ela afirmou que não teve um momento de grande destaque positivo no programa e que gostaria de ter permanecido por mais tempo para apresentar melhor suas habilidades culinárias.

O episódio começou com a primeira prova em equipe da temporada. Os participantes foram divididos em dois grupos para preparar cachorros-quentes artesanais do zero. Aline ficou responsável por montar o time vermelho, enquanto Carla assumiu a liderança da equipe azul.

A missão era servir 53 cachorros-quentes para motoboys convidados e também para os jurados. A equipe azul levou a melhor na disputa, vencendo por 32 a 18 votos. O grupo apostou em pão de leite, salsicha artesanal feita com carnes bovina e suína, queijo provolone, ketchup rústico, maionese de ervas, farofa de bacon e batata palha.

Com a derrota, os integrantes do time vermelho foram para a prova de eliminação. Antes do desafio final, uma dinâmica de “resta um” salvou Tais da berlinda. Em seguida, Carla, capitã do time vencedor, ficou encarregada de distribuir os pratos típicos que cada participante precisaria reinterpretar.

O próximo episódio do reality gastronômico vai ao ar em 30 de junho de 2026, terça-feira, a partir das 22h30 (horário de Brasília). A atração é exibida pela Band e também pode ser acompanhada simultaneamente pela internet, por meio do portal oficial da emissora e da plataforma Bandplay.

Confira os participantes do Masterchef 2026