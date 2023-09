Quem é Edu na novela Elas por Elas?

O personagem Edu (Luís Navarro) de "Elas por Elas" é o melhor amigo de Mário (Lázaro Ramos). Apesar de ser próximo do detetive particular que investiga infidelidades, o rapaz trai a esposa Érica (Monique Alfradique) e nem imagina que os três devem entrar em um triângulo amoroso mais adiante, já que Fofoca está apaixonado pela mulher do colega. Em 1982, o personagem era bastante diferente e tinha outro nome.

Diferenças do Edu de Elas por Elas de 1982 e 2023

O melhor amigo de Mário Fofoca também existiu na primeira versão da trama, mas a história de Edu foi totalmente reformulada. O personagem agora é um personal trainer casado com Érica, mas é um conquistador compulsivo e vive dezenas de casos com outras mulheres. Um deles, inclusive, foi descoberto pelo detetive particular.

O que Edu não sabe é que Mário está apaixonado por Érica. A loira já está desconfiada de que está sendo traída pelo marido e pede que o detetive ajude-a a descobrir se ele tem amantes. Sabendo que o melhor amigo de fato é infiel, o personagem de Lázaro Ramos se vê em uma enrascada com o pedido da loira.

Edu é uma figura bastante diferente da retratada em 1982. Começando pela mudança dos nomes: há quarenta anos, o personagem se chamava René e era advogado. O malandro era um profissional malsucedido que se envolvia com suas clientes para obter vantagens financeiras.

O personagem morava com Rubão (Ivan Cândido), seu irmão, marido de Carmem (Maria Helena Dias), uma das sete protagonistas, mas o advogado não se dava bem com a cunhada. Ao longo da trama, René se apaixonou por Yeda (Cristina Pereira), filha de Márcia (Eva Wilma), provocando a desconfiança da moça e da família, que acreditavam que ele só estava interessado na jovem por conta do dinheiro dela. Quem interpretou o rapaz foi o ator Reginaldo Faria

Em 2023, a única semelhança com a história original é o conflito com a cunhada. Agora, Érica é irmã de Renée, interpretada por Maria Clara Spinelli, uma das protagonistas da trama. A mulher vive se estranhando com Edu, que parece não gostar muito da irmã de sua esposa.

Quem interpreta Edu em Elas por Elas?

Edu é interpretado pelo ator Luís Navarro, de 23 anos. O artista começou a trilhar a carreira artística em 2010, quando ingressou no teatro. Entre as peças em que participou estão "Capitães de Areia" e "Morte e Vida de Severina", ambas adaptações de obras literárias.

A primeira novela do ator na Globo foi em 2014, quando esteve em "Boogie Oogie". Luís Navarro também interpretou Leo em "Pega Pega" (2017), recepcionista do hotel onde ocorre o roubo que é o fio condutor da trama.

O próximo folhetim de Luís foi "Todas as Flores" (2022), no qual ele interpretou Mark, um dos funcionários da loja Rhodes e que se envolveu com Fafá (Moira Braga), com quem ficou no final da trama. O artista também é mais conhecido por ter feito parte do elenco da série "Pico da Neblina", disponível na HBO Max, e do filme "A Sogra Perfeita".

Em janeiro deste ano, o ator se envolveu em uma polêmica. Luís havia anunciado o fim do casamento de sete anos com a bailarina Ivi Pizott, com quem tem duas filhas: Kali, de 4 anos, e Zuri, de 1 ano. O famoso publicou um texto em sua página no Instagram afirmando que deu um tempo no relacionamento pois estava "confuso" e precisava "reencontrar a essência".

Na época, Zuri estava com apenas 4 meses. Luís Navarro foi bastante criticado e acusado de abandonar a esposa no puerpério e gerou uma discussão sobre os privilégios da paternidade.

Luís publicou um vídeo se desculpando pelo ocorrido e por ter usado as "palavras erradas". "Eu fiz um post falando sobre a separação do meu casamento e gerou muita dor em muita gente, então, eu quero pedir desculpas para você, Ivi, que eu amo incondicionalmente. Você, Kali e Zuri são os amores da minha vida. E eu nunca vou abandonar vocês, nunca", disse. Depois do período separados, o casal reatou o relacionamento e seguem juntos.