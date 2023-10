Próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo começa em dezembro

Quem está acompanhando a novela Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo vai se despedir da trama de Manoel Carlos em dezembro. Neste mês também serão dadas as boas vindas ao novo folhetim da faixa vespertina, que será uma reexibição do horário nobre da emissora. As produções serão transmitidas em dobradinha em sua primeira semana no ar e depois a substituta seguirá sozinha.

Quando começa a substituta do Vale a Pena Ver de Novo

A nova novela do Vale a Pena Ver de Novo tem previsão de estrear no dia 4 de dezembro, segunda-feira. A TV Globo ainda não confirma o dia, mas é possível prever a data pois todas as estreias de reprises da emissora contam com exibições em dobradinha nos últimos anos. Sendo assim, a substituirá ficará de 4 a 8 de dezembro no ar ao mesmo tempo que Mulheres Apaixonadas e a partir do dia 11 seguirá sozinha na faixa.

Durante a dobradinha, o canal geralmente transmite primeiro a novela que é novidade e depois leva ao ar o folhetim que está acabando. O normal que as duas produções contem com episódios reduzidos para que possam ser encaixados na programação. Por conta disso, essas reprises não são transmitidas na íntegra e contam com reexibição.

Qual a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo?

Por enquanto, a favorita para assumir o lugar de Mulheres Apaixonadas é Salve Jorge (2012 - 2013), de 179 capítulos, segundo apuração de Carla Bittencourt do Notícias da TV. A TV Globo conversou com o DCI e ainda não confirma qual a próxima novela do horário.

Se Salve Jorge for mesmo a escolhida do canal, esta será a primeira reexibição do folhetim de Gloria Perez. A trama segue os passos da carioca Morena (Nanda Costa), moradora do Complexo do Alemão que vive um romance de idas e vindas com o capitão da cavalaria do Exército Theo (Rodrigo Lombardi) e que é enganada por uma quadrilha de tráfico de pessoas.

Em um momento de necessidade de dinheiro, Morena aceita uma proposta de emprego no exterior. Porém, a jovem é enganada e é sequestrado pelo grupo criminoso, que leva mulheres brasileiras até a Turquia com o intuito de prostituí-las. A mocinha então precisa lutar para sobreviver e conseguir se livrar das garras dos sequestradores para poder voltar ao Brasil.

Além de Salve Jorge, uma novela que aparece como cotada para a substituição é Amor à Vida. A possibilidade de o folhetim de Walcyr Carrasco aparecer novamente nas telinhas é levantada já há algum tempo pela internet e veículos de comunicação. Esta produção foi ao ar entre maio de 2013 e janeiro de 2014 e ganhou 221 capítulos.

Amor à Vida mostra os segredos e relações de uma família cheia de altos e baixos. Os irmãos Félix (Mateus Solano) e Paloma (Paolla Oliveira) são foco da história, como também o médico César Khoury (Antônio Fagundes), que é diretor-presidente do hospital San Magno, que pertence a sua família. Pilar (Susana Vieira), mãe de Felix e Paloma largou a profissão por Cesar e ignorou os casos do marido, por não saber como viver sem ele, mas uma situação do passado do médico volta a tona e gera várias reviravoltas na vida de todos.

Próximas novelas da Globo

Além da nova do Vale a Pena Ver de Novo, outros folhetins vão aparecer nas telinhas nos próximos meses. A emissora já tem tramas confirmadas para algumas faixas.

Próxima novela das 21h: a partir de janeiro de 2024, a TV Globo exibirá o remake da novela Renascer no lugar de Terra e Paixão. Esta releitura será comandada por Bruno Luperi, neto do autor original, Benedito Ruy Barbosa. A história segue José Inocêncio, que tem problemas na relação com o filho caçula, devido a morte da esposa no parto. Tudo piora na vida deles depois que surge Mariana, moça por quem os dois se apaixonam e tem um grande segredo, o desejo de se vingar de José Inocêncio.

Próxima novela das 19h: prevista para março de 2024, A Vovó Sumiu vai assumir o lugar de Fuzuê. A trama é de Daniel Ortiz e seguirá os passos de cinco irmãos que passarão por altos e baixos e verão a família desmoronar depois do desaparecimento da avó.

