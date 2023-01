Neste domingo, 29, a Temperatura Máxima exibe Minha Mãe É Uma Peça 3 (2019), último filme da trilogia de sucesso estrelada por Paulo Gustavo (1978-2021). O longa-metragem vai ao ar logo depois do Esporte Espetacular e pode ser assistido na televisão ou internet.

Qual é o horário da Temperatura Máxima?

A Temperatura Máxima começa às 12h30, horário de Brasília, logo após o Esporte Espetacular. O filme tem duração de 1h55 e fica no até às 14h25.

Minha Mãe É Uma Peça 3 é o último filme da franquia criada e estrelada pelo humorista Paulo Gustavo que alçou seu nome à fama. Ele interpreta Dona Hermínia, uma divertida dona de casa que faz de tudo para ver a felicidade dos filhos.

Na terceira parte da história, Dona Hermínia precisa se reinventar já que seus herdeiros Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo) estão formando suas próprias famílias: ela está grávida, enquanto ele vai se casar. Para completar as confusões na família, Carlos Alberto, ex-marido da protagonista, resolve se mudar para um apartamento em frente ao de sua ex-mulher.

Minha Mãe É Uma Peça 3 arrecadou mais de R$180 milhões e se tornou a maior bilheteria do cinema nacional, além de ser o filme mais visto de 2020, de acordo com o Filme B. Mais de 11,5 milhões de pessoas assistiram ao desfecho da história de Dona Hermínia.

Título Original: Minha Mãe É Uma Peça 3

Elenco: Paulo Gustavo, Mariana Xavier, Rodrigo Pandolfo, Herson Capri, Stella Maria Rodrigues, Samantha Schmütz, Alexandra, Richter, Patrycia Travassos, Malu Valle, Cadu Fávero e Bruno Bebianno

Direção: Susana Garcia

Nacionalidade: Brasileira

Assista ao trailer de Minha Mãe É Uma Peça 3:

Como assistir a Temperatura Máxima online?

O público que estiver longe da televisão pode acompanhar a Temperatura Máxima através do Globoplay, plataforma de streaming da emissora que libera gratuitamente o sinal mediante cadastro.

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store ou Google Play;

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar. Usuários que já possuem uma conta Globo.com só precisam inserir o e-mail e senha cadastrados.

Novos usuários devem se registrar na plataforma e inserir os dados solicitados. Também é necessário aceitar os termos de uso e política de privacidade.

Passo 3: feito o login ou cadastro, retorne à página inicial e clique em 'Agora'. A transmissão do sinal ao vivo da Globo irá começar em poucos segundos.

Tem o filme Minha Mãe é uma Peça 3 na Netflix?

O filme Minha Mãe É Uma Peça 3 não está disponível na Netflix - apenas o primeiro filme da franquia faz parte do catálogo da plataforma. Os demais longas-metragens podem ser assistido em outros streamings.

Minha Mãe É Uma Peça (2013): disponível na Netflix, Telecine Play, Globoplay e NOW.

Minha Mãe É Uma Peça 2 (2016): disponível no Telecine Play, Globoplay e NOW.

Minha Mãe É Uma Peça 3 (2019): disponível no Globoplay, Apple TV e para aluguel no YouTube.

A franquia é uma criação do humorista Paulo Gustavo, que inspirou-se em sua mãe, Dea Lúcia, para criar a personagem. Inicialmente, a obra foi escrita para o teatro mas ganhou versões para as telonas. Os três filmes venderam mais de 26 milhões de ingressos no Brasil, se tornando um dos maiores sucessos da história do cinema nacional.

Paulo Gustavo se tornou um dos mais prestigiados humoristas brasileiros. Além de Dona Hermínia, ele esteve em outros filmes incluindo Os Homens São de Marte... e É pra lá que Eu Vou (2014), Vai que Cola – O Filme (2015) e Fala Sério, Mãe! (2017), além de séries e programas de TV.

O famoso faleceu em maio de 2021, aos 42 anos, vítima das complicações causadas pela covid-19. Ele deixou dois filhos, Gael e Romeu, e o marido Thales Bretas.

