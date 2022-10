Moretti Travessia: quem é o personagem de Rodrigo Lombardi

Após cinco anos desde que trabalhou com Gloria Perez pela última vez, Rodrigo Lombardi retorna em mais uma trama da autora. Desta vez, ele será Moretti Travessia, um empresário que terá atitudes condenáveis e vai trair o melhor amigo. Ele será alvo de algumas disputas amorosas no folhetim e terá uma filha com quem nunca conviveu.

Moretti Travessia terá filha perdida

A história de Moretti Travessia se dividirá em duas fases. Nos primeiros capítulos da trama, ele aparecerá ao lado do melhor amigo e parceiro de negócios Guerra (Humberto Martins). Os empresários levam a construtora Guerra e Morreti rumo ao sucesso, mas algo entra no caminho da dupla e os dois se tornam inimigos.

O que fica entre os dois é a bela Débora, personagem de Grazi Massafera. A mulher é noiva de Guerra e tem tudo o que poderia querer ao lado do empresário, no entanto, comete um erro e se envolve com Moretti Travessia. A dupla dá inicio a um caso que é descoberto por Guerra.

Para piorar a situação, Débora revela que está grávida do personagem de Lombardi. Ela é expulsa de casa e Moretti Travessia perde a relação que tinha com o amigo e sócio.

Cidália (Cássia Kis), funcionária de confiança de Guerra, faz um arranjo para que Moretti suma da empresa sem que os negócios da construtora desmoronem, por isso ele se muda para Portugal e começa a trabalhar com o remodelamento de prédios antigos.

Quando Débora está no final da gravidez, ela sofre um grave acidente de carro e acaba morrendo. Antes de dar seus últimos suspiros, a mulher consegue dar a luz a Chiara (Jade Picon), mas a menina se torna uma órfã.

Guerra conhece a recém-nascida e se apaixona pela criança. Por isso, ele a registra como sua filha e esconde de todos que o pai biológico da garota é na verdade Moretti Travessia.

Moretti nem chega a conhecer a filha Chiara. Segundo a jornalista Patrícia Kogut do O Globo, Débora vai contar para o amante que está a espera de um bebê no começo da novela, mas ele não vai querer nem saber da criança e pedirá que a mulher faça um aborto.

Em release oficial da TV Globo, é descrito que quando Moretti viaja para Portugal, ele “não sabe que tem uma filha prestes a nascer”. Os detalhes ainda não foram revelados, mas ao que tudo indica, ele pensará que Débora realizou o abortou ou então que o bebê morreu junto da mãe no acidente de carro.

Tanto Chiara quanto outras pessoas do convívio de Guerra pensarão que a jovem é filha biológica do empresário com Débora e não fruto da traição da loira com Moretti Travessia.

Após confusão, Moretti se envolverá em novo triângulo amoroso

Na segunda fase da novela Travessia, 20 anos depois, Moretti vai estar envolvido em outro triângulo amoroso: desta vez com as irmãs Leonor (Vanessa Giácomo) e Guida (Alessandra Negrini).

Moretti será ex-noivo de Leonor. A jovem passou muito tempo para se recuperar do relacionamento que teve com o empresário, já que foi abandonada sem explicações. Ela é irmã mais nova de Guida, que está prestes a se casar em Portugal.

Porém, uma grande surpresa reserva reviravoltas no destino de Leonor. Assim que chega ao país europeu para celebrar a cerimônia da irmã, ela descobre que o noivo de Guida é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Moretti.

Conheça o triângulo:

