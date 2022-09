Pai de Chiara em Travessia: a patricinha será filha de quem?

Em outubro, o público vai se despedir das rodas de viola do Pantanal e dará às boas vindas para a nova trama da autora Gloria Perez: Travessia. O folhetim trará a estreia da influenciadora e empresária Jade Picon como atriz. A jovem vai fazer parte de um dos núcleos mais importantes da novela e interpretará a personagem Chiara. Pai de Chiara em Travessia, o poderoso Guerra (Humberto Martins), terá um grande segredo na trama: Chiara na verdade é filha de outro homem.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (15), parte do elenco e a autora Gloria Perez falaram um pouco sobre como será a relação dos personagens.

Quem é o pai de Chiara em Travessia, papel de Jade Picon

O verdadeiro pai de Chiara em Travessia será Moretti, personagem de Rodrigo Lombardi. Porém, ela será criada como filha de Guerra (Martins) e não saberá a verdade sobre sua origem. Nem mesmo Moretti vai saber que tem uma filha por aí e Guerra tentará a todo custo manter este segredo guardado a sete chaves.

Essa confusão toda terá início muitos anos antes, quando Guerra fica noivo da bela Débora (Grazi Massafera), por quem se apaixona perdidamente. Ele é parceiro de negócios de Moretti e melhor amigo do personagem de Lombardi. Porém, isso muda quando Moretti e Debora se envolvem. Para piorar a situação, Debora fica grávida do amante.

Quando descobre o caso, Guerra fica possesso de raiva, corta laços com o amigo e manda a noiva embora. Neste período, Debora sofre um grave acidente de carro. Ela está em seus últimos meses de gestação, consegue dar a luz a Chiara, mas acaba morrendo em seguida.

Cativado pelo bebê que a ex-noiva deu a luz antes de morrer, Guerra registra Chiara como sua própria filha e esconde que na verdade ela é herdeira de Moretti. Ele cria a menina sozinha e a mima com todo os luxos que um homem de sua alçada pode oferecer.

Relação entre atores e estreia de Jade Picon

Durante a coletiva desta quinta (15), Humberto Martins contou que criar a relação de pai e filha de Guerra e Chiara com Jade Picon foi fácil. O ator disse que o gosto pela paternidade sempre esteve em seu sangue e revelou que foram necessário apenas dois encontros com Jade para conseguir criar laços com a famosa: “apenas duas preparações de elenco e já comecei a amar como filha”.

Além disso, Humberto rasgou elogios para a colega de elenco e chegou a classificar a atriz estreante como “prodígio”. “Ela tem o texto na língua, se desenvolve muito bem”, comentou.

Ao longo do papo, Jade Picon contou estar muito feliz com a oportunidade e que a experiência tem sido um grande aprendizado. Uma das características que a jovem atriz mais gostou em Chiara é como a personagem é decidida e não tem medo de buscar pelo que quer. Ela também se identifica em quanto a personagem é antenada na internet e moda.

Alvo de muitas críticas quando foi anunciada para a novela – por não ter histórico de atriz – Jade Picon também ganhou a defesa de Gloria Perez. A autora pediu que o público primeiro assista a performance da jovem no folhetim antes de criticar ou elogiar. “Esperem para ver”, disse.

Chiara se envolverá em triângulo amoroso

Além do segredo de quem é o pai de Chiara em Travessia, a personagem de Picon ganhará destaque na trama com um triângulo amoroso que promete mexer com o público. A jovem vai conhecer Ari (Chay Suede) quando o rapaz viajar até o Rio de Janeiro para investigar a construtora de Guerra.

Os planos de Ari serão se aproximar de Chiara e da empresa para conseguir impedir que o empresário destrua um dos casarões históricos do Maranhão para a construção de um shopping no lugar. Ele não se mostrará interessado pela garota no começo da relação e nem ela ficará afim do rapaz. Porém, com a convivência, sentimentos irão florescer entre a dupla.

O problema é que Ari é namorado de Brisa, protagonista vivida por Lucy Alves, desde a adolescência, com quem tem um filho. O casal estava prestes a oficializar a união, mas precisou adiar o casamento quando surgiu a oportunidade de Ari viajar até o Rio de Janeiro para ver de perto as façanhas da construtora de Guerra. Com o triângulo amoroso, relações ficam abaladas e corações despedaçados.

Veja como será a trama:

